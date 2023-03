Xavi: «El Real Madrid sigue siendo favorito»

Xavi Hernández acudió a la sala de prensa del estadio Santiago Bernabéu eufórico tras la victoria del Barcelona contra el Real Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Los azulgranas ganaron con un gol de Militao en propia puerta. El entrenador catalán se mostró satisfecho por el resultado, pero no por el juego de los suyos.

El partido

«El resultado es muy positivo, pero queda el segundo partido. Estamos satisfechos del trabajo porque hemos minimizado al Madrid en su campo, que suele tener muchas ocasiones y hoy no ha tenido una clara hasta el 89′. Nos ha costado a los de arriba ganar duelos para tener balones. Me quedo con la generosidad del equipo».

Capacidad de sufrimiento

«Llevamos tiempo que la gente está muy solidaria. Ante un rival de alto nivel no nos han hecho ocasiones claras, pero no podemos darle el dominio al equipo contrario. Estoy satisfecho por el resultado, pero no por el juego».

¿Favorito?

«El Real Madrid sigue siendo favorito. Cambia poco, es una cierta ventaja, pero veo muy fuerte a este Madrid. La vuelta en casa es ante nuestro público. Si hubiéramos cosechado una derrota te diría lo mismo, hasta dentro de un mes no tenemos la vuelta. Hoy nos ha dominado con balón y podríamos haber empatado. Sigo viendo al Madrid muy fuerte».

Tensión

«Es un Clásico, pero con respeto siempre. Muy bien el fair play de los dos equipos».

El estilo

«El rival te lleva a jugar así. No hemos estado bien con balón. No hemos elegido bien en muchos momentos. El rival nos ha presionado bien. No hemos traicionado ningún modelo de juego, pero el rival te lleva a jugar así».

Futuro

«Hay que cambiar el chip. El domingo es otra historia. Otra competición donde estamos muy bien posicionados, pero hay que seguir demostrándolo».

El Real Madrid

«Es muy difícil porque tienen un gran equipo. Les hemos minimizado. El trabajo es extraordinario ante un Real Madrid que es vigente campeón de Liga y de Champions».