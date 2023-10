Vinicius sólo piensa en fútbol: «Esta curado de espanto»

Vinicius Junior volvió a sufrir insultos racistas una vez más. Si hace una semana fue en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el duelo que enfrentó a Sevilla y Real Madrid y hace unos días por parte de un directivo del Barcelona, esta vez fue en el Clásico. En el estadio Olímpico Lluís Companys se volvió a atacar al jugador brasileño de la forma más repugnante.

Sonidos imitando a un mono o cánticos como «Vinicius, muérete» o «p… mono, p… mono», se pudieron escuchar durante el Clásico que midió a los dos gigantes del fútbol español. El jugador del Real Madrid prefirió no responder, aunque el deporte rey en nuestro país vuelve a quedar en un mal lugar.

Es la segunda semana consecutiva que Vinicius tiene que soportar esto en un campo de fútbol de la Liga. Desde el Real Madrid mantienen su firme postura ante este tipo de episodios, mientras que Vinicius «empieza a estar curado de espanto». En el vestuario madridista no notaron al brasileño enfadado y sí feliz por la victoria de los blancos en el Clásico. Lo que tiene claro el atacante es que lo más importante para él es centrarse en el fútbol. Algo que también le pide Ancelotti.

Vinicius no piensa frenar su lucha contra los racistas, pero no piensa perder energía en comenzar guerras que espera que la Liga corte de raíz. De hecho, el organismo presidido por Javier Tebas poco después de que finalizase el encuentro confirmó que habían detectado insultos racistas durante el partido. «Desde la Liga están ya los equipos de Seguridad, Legal, Comunicación, Digital, etcétera, trabajando y preparando la denuncia que interpondremos como hacemos siempre que hay este tipo de actos intolerables», aseguraron.

Todo ocurrió cuando Vinicius fue sustituido en el descuento del Clásico, concretamente en el minuto 96 cuando iba a salir por Lucas Vázquez. En ese instante, el brasileño se dirigió tranquilo hacia el banquillo, aplaudiendo a los 200 aficionados madridistas que acudieron al estadio Olímpico Lluís Companys. Esto crispó a la afición del Barcelona, que respondió de la peor manera posible.

Vinicius, centrado en el fútbol

Vinicius tiene entre ceja y ceja seguir recuperando su mejor nivel. Ese que se empezó a ver ante el Sporting de Braga y que costó que apareciese en el Clásico contra el Barcelona. Araujo le controló, una vez más, a la perfección y el brasileño no pudo brillar como deseaba.

Ancelotti y el Real Madrid quieren que Vinicius sólo se centre en jugar al fútbol. Lo que mejor hace. Esperan que el brasileño no se distraiga en trifulcas con los rivales o con el árbitro que le puedan sacar de los encuentros.

«Araujo es un gran defensor. Sólo le he dicho que pare si el árbitro pita. Ha sido muy peligroso y lo ha intentado más en la segunda parte. Salía muy tranquilo al ser sustituido y le he dicho que salía al campo Lucas Vázquez, que estaba más fresco. Le he ayudado a salir del campo», explicó Ancelotti sobre Vinicius en rueda de prensa.