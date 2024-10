Vinicius sigue creciendo: entre los mejor pagados del mundo

Vincius cambia de estatus. Principal favorito para ganar el próximo Balón de Oro, el brasileño ha acumulado grandes números en los campos de juego estos últimos años. La temporada pasada, el carioca acumuló 15 goles y seis asistencias. Prácticamente los mismos números que la 2022-23, su mejor curso. Y ahora, el ‘7’ del Real Madrid genera grandes números también fuera del campo. Según la revista Forbes, Vini es el séptimo futbolista mejor pagado del mundo, con 50,6 millones de euros ganados en este 2024.

Aun así, algún madridista está por delante de él. Su nuevo compañero, Kylian Mbappé, se coloca 5°, según la revista económica, con sus casi 83 millones de euros generados. Otras antiguas madridistas figuran en el top. Karim Benzema, cuarto. Tras salir de la capital en el verano de 2023 para poner rumbo a Arabia Saudí, el sueldo del francés es exorbitante. En 2024, el delantero acumuló 95,8 millones de euros. Pero esta cifra se queda corta al lado de Cristiano Ronaldo.

El máximo goleador de la historia del Real Madrid lidera el top de Forbes. Desde enero de 2023, Cristiano juega en el Al Nassr. Tras su fichaje, grandes estrellas, como el mismo Karim, se unieron al proyecto de la liga saudí. Mané, Firmino, Neymar… el dinero ha tenido mucho que ver. Los sueldos suculentos que ofrecen los jeques hacen perder la cabeza a cualquiera. Lo demuestran los 262 millones de euros ganados por el portugués en este 2024. Se aproximan que unos 200 se ganaron dentro del campo. Alucinante.

Podrían haber sido más para Vinicius…

Vini no pasa hambre con sus 50 millones, eso está claro. Pero este verano, podrían haber sido más. Mucho más. Arabia Saudí arrasó el mercado de fichajes desde la llegada de CR7. Y ahora, parece que los saudíes tienen un nuevo plan. Saben que CR7 está mirando el retiro con reojo, y para sustituirle: Vinicius.

La noticia fue un terremoto. Alguno llegó a pensar que el ex de Flamengo no iba a poder jugar con Mbappé. Porque sí, Arabia Saudí habría llegado con una oferta estratosférica. 500 millones de euros, solamente para el traspaso. Ya a partir de eso, habría sido un récord. Pero la cosa no se queda aquí, porque los jeques habrían propuesto un contrato todavía más extraordinario. Mil millones de euros en cinco años. Mil millones.

Nadie sabe realmente la veracidad de esta noticia. En su momento, Carlo Ancelotti la desmintió. «No hay nada. Son especulaciones de mercado», decía el técnico italiano. Aun así, el carioca podría haber presionado para que ocurriese, pero no lo hizo.

Una oferta de este calibre aseguraba un bonito futuro para sus próximas generaciones y además, le ofrecía regresar a Europa con 29 años. Sin embargo, su amor por el Real Madrid predominó. El internacional brasileño siempre ha manifestado su deseo de triunfar en la Casa Blanca. Ahora, ya lo ha hecho, pero quiere más. Cuando llegó a Chamartín, su sueño era ganar el Balón de Oro con 25 o 26 años. Pues, con 24, Vinicius está a punto de ser coronado como el mejor jugador del mundo. Decisión final el próximo 28 de octubre en París.