Ancelotti: «¿El viaje de Mbappé? Yo me fui a Londres dos días y no pedí permiso a nadie»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará al Real Madrid con el Celta de Vigo en el estadio Municipal de Balaídos. Tras el parón de selecciones, los blancos buscan regresar a la competición doméstica. Los madridistas afrontan 21 días de competición muy intensos donde se jugarán parte de la temporada.

«Lo sentimos mucho por Carvajal, que es una pieza muy importante. Lo hemos perdido como jugador, pero no como líder. Nos vamos a aprovechar de su fuerza mental, que es tan importante como la física. Hemos trabajad bien en este parón. Muchos han mejorado su condición física y los otros han regresado bien. Veo a los jugadores muy motivados», comenzó el entrenador del Real Madrid.

También habló de Mbappé: «Ha mejorado su condición física, está bien y feliz. Estos 15 le han ayudado mucho porque es un jugador distinto. Está feliz. A nivel táctico, su posición no cambia». «Veo al jugador todos los días, está feliz y contento, no le veo afectado para y tiene mucha ilusión de ayudar al equipo. Está al 100% y es un placer verle entrenarse», añadió.

Sobre los jugadores sudamericanos, explicaron lo siguiente: «Rodrygo y Valverde serán evaluados para ver como están». Además, dejó claro que a Vinicius este parón le ha venido «muy bien». «Ha aprovechado tener días de descanso. Estos son mis sensaciones, el juez es el campo, pero creo que están muy bien», comentó.

«No he pedido refuerzos al club. Por lo visto el año pasado podemos seguir. Si encontramos un jugado idóneo no lo descartamos, pero no es tan sencillo. Tenemos canteranos, la vuelta de Alaba y no pensamos en hacer un fichaje. También tenemos a canteranos como Lorenzo, Fortea o Jacobo. Además, si no está Lucas, Militao ocupará esa posición», comentó.

«Las sensaciones son bastante distintas ahora que hace un mes. Le veo más motivado y está mejor a nivel físico. Podemos sacar una mejor versión. Llega un momento importante de la temporada y creo que tenemos buenas sensaciones. Ojalá el campo pueda detectar esto», comentó sobre cómo ve al equipo.

Ancelotti cumple 200 partidos en Liga con el Real Madrid y se queda con los mejores momentos: «Hay muchos buenos, algunos no tanto. No sabía que tenía 200. Aquí el objetivo es sumar los más partidos posibles».

«Una de las mejores cualidades que tienes Lucas Vázquez es su fortaleza física: él no tendrá problema para jugar todos los partidos que yo le ponga. Es algo que ni contemplamos. En el aspecto físico está a tope. Tenemos plena confianza con él», comentó.

Por último, habló del viaje de Mbappé a Suecia: «Los días de descanso estaban programados para él y luego cada uno elige lo que quiere hacer. Yo me fui a Londres dos días y no he pedido permiso a nadie. Tampoco tengo una agencia de viajes para organizar los viajes de los jugadores».