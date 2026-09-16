Vinicius se lamenta en sus redes sociales: «¡No puedo fallar tantas!»

Vinicius se lamentó de su actuación de este martes en el Martínez Valero y así lo reflejó en una publicación a través de sus redes sociales. El brasileño aseguró que «los goles van a volver» tras la agónica victoria del Real Madrid contra el Elche en el partido de la jornada 6 de Liga en el que los blancos se adelantaron con los tantos de Dituro en propia puerta y Kylian Mbappé y vieron cómo su rival les empataba a falta de 10 minutos. Carlos Espí evitó el batacazo en el descuento y salvó a los de José Mourinho.

Vinicius, que sólo lleva un gol en la presente temporada, lamentó su falta de acierto en redes pese al triunfo. Éste fue sustituido en el 68′ para que entrase Jude Bellingham, quien arrancaría por la banda izquierda la jugada del 2-3 definitivo con una gran galopada. El brasileño tuvo un encuentro realmente gris y subió una foto de familia en la que adjuntó un mensaje que refleja sus ganas de volver a aportar.

«Los goles van a volver… ¡No puedo fallar tantas! ¡Domingo hay más! ¡Hala Madrid!», publicó Vinicius, refiriéndose también al derbi entre Atlético y Real Madrid del próximo domingo en el Metropolitano (16:15 horas).