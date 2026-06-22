Vinicius enfría su renovación con el Real Madrid

En el Real Madrid comienza a instalarse una sensación que hace apenas unos meses parecía impensable: la continuidad de Vinicius está cada vez más lejos. Nadie en Valdebebas da por rota definitivamente la negociación, pero sí existe la percepción de que el escenario se complica con el paso de las semanas y de que el brasileño no tiene ninguna prisa por renovar. Más bien al contrario.

El club blanco lleva meses esperando un gesto por parte del futbolista. Una señal de que su prioridad es seguir vistiendo de blanco durante muchos años más. Sin embargo, ese movimiento no llega. Vinicius sigue manteniendo la misma postura y no parece dispuesto a renunciar a una exigencia que en el Real Madrid consideran inasumible: cobrar una prima de fichaje similar a la que percibiría si llegase libre a otro gran club dentro de un año.

La situación empieza a generar cansancio en los despachos del Santiago Bernabéu. No porque el Real Madrid no quiera renovar a Vinicius. Todo lo contrario. El club siempre ha considerado al brasileño una de las grandes estrellas de su proyecto deportivo. El problema es que la entidad entiende que hay límites que no se pueden cruzar. Y uno de ellos es romper la estructura salarial o conceder privilegios que puedan provocar un efecto dominó en el vestuario.

Además, el mensaje que se ha transmitido desde la llegada de Mourinho es claro: ya no habrá intocables. El rendimiento estará por encima de cualquier nombre y nadie tendrá garantizado un trato diferencial. Una filosofía que afecta a todos los jugadores de la plantilla y que también alcanza a Vinicius.

Vinicius se pone en el mercado

Por eso, en el Real Madrid ya empiezan a contemplar con naturalidad un escenario que hasta hace poco era prácticamente imposible: una salida del brasileño. No es la opción deseada, pero tampoco se descarta. De hecho, en el club consideran que, si finalmente no va a renovar, lo mejor sería cerrar una venta este mismo verano y obtener un importante ingreso económico antes de que su contrato siga consumiéndose.

El problema para el Real Madrid es que, a día de hoy, no existen ofertas encima de la mesa que permitan activar esa operación. Y mientras tanto, Vinicius tampoco parece dispuesto a facilitar una solución. El delantero entiende que el paso del tiempo juega a su favor y que esperar un año más podría permitirle negociar como agente libre y embolsarse una prima multimillonaria.

El pulso continúa abierto. En Valdebebas todavía no tiran la toalla, pero cada vez son más los que empiezan a asumir una realidad incómoda: la renovación de Vinicius ya no parece el desenlace más probable. Y cuando eso ocurre en el Real Madrid, cualquier escenario acaba siendo posible.