Vinicius desoye a su entorno y no se plantea salir del Real Madrid

Los días para Vinicius no están siendo nada fáciles. Tras recibir insultos racistas por parte de la afición del Valencia en Mestalla y después de ser expulsado por una tangana en la que él fue la víctima, el jugador ha realizado en los dos últimos entrenamientos trabajo de recuperación físico en el interior de las instalaciones de Valdebebas. Desde el vestuario reconocen que «anímicamente está tocado tras lo sucedido», aunque aseguran que en ningún momento se ha planteado la posibilidad de dejar el Real Madrid. No se puede decir lo mismo de su agencia de representación.

A pesar de que su agencia, TFM, haya dejado caer la posibilidad de que si continúa recibiendo estos ataques en el fútbol español podría optar por cambiar de aires, pero Vinicius ni se lo plantea. Como ha dicho Ancelotti en rueda de prensa, el brasileño «ama el fútbol y el Real Madrid». «Su pensamiento no es eso. Quiere hacer su carrera y tener su protagonismo en este equipo», añadió.

«Ha sido la jornada más intensa desde que llegó al Madrid», explican fuentes cercanas al jugador el pasado lunes. «Ha recibido más mensajes y más noticias que en toda su vida», aseguraban. Vinicius se encuentra muy preocupado por la deriva que ha adquirido esta situación a lo largo de esta temporada, pero le tranquiliza saber que tiene el apoyo del vestuario y de todo el club, que ha comenzado una defensa encabezada por Florentino Pérez.

En la mañana del lunes recibió la visita de Florentino, que se reunió en privado con Vinicius para mostrarle su apoyo y para explicarle los pasos que el Real Madrid está dando en su defensa. Hay que recordar que el club blanco emitió un comunicado en el que informaba que «ha presentado la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General del Estado, en concreto ante la Fiscalía contra los delitos de odio y discriminación, para que se investiguen los hechos y se depuren responsabilidades» tras lo ocurrido en Mestalla.

Por otro lado, en el vestuario ha recibido aún más apoyo por parte de sus compañeros, que ya se volcaron con el delantero en el vestuario de Mestalla. Una fuerza que necesita, ya que desde su círculo explican que está «desorientado y superado por todo lo ocurrido». Aunque la palabra que más utilizan para definir su estado de ánimo es: tristeza.

No obstante, estas mismas fuentes califican de «estupidez» decir que Vinicius está pensando en irse del Real Madrid. En el club no temen que el brasileño pida salir del conjunto blanco, aunque sí reconocen que está tocado anímicamente y que lo que sucedió en Mestalla es la gota que ha colmado el vaso de una temporada en la que ha vivido un sinfín de episodios semejantes, aunque en ninguno se llegó a este extremo.

Si cuando juega partidos internacionales con los blancos o defiende la camiseta de Brasil no tienen ningún tipo de problema, cuando tiene que disputar un encuentro en nuestro fútbol sufre una pesadilla. El último ejemplo, posiblemente el más desagradable -sin olvidar las agresiones del Rayo o las provocaciones de Maffeo, Raíllo e Iván Alejo- lo sufrió en Valencia, donde tuvo que escuchar como le llamaban «mono» desde la grada.

Contrariado por la situación

Vinicius salió muy contrariado de Mestalla. Todo esto le llevó a escribir el siguiente mensaje en las redes sociales: «No fue la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. El racismo es normal en La Liga. La competencia cree que es normal, así que la Federación y los oponentes lo animan. Lo siento mucho. El campeonato que una vez perteneció a Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano y Messi, hoy pertenece a los racistas».

«Una hermosa nación, que me dio la bienvenida y me encanta, pero que aceptó exportar la imagen al mundo desde un país racista. Perdón por los españoles que no están de acuerdo, pero hoy en Brasil, España es conocida como país de racistas. Y lamentablemente con todo lo que pasa semanalmente, no tengo como defender. Estoy de acuerdo. Pero soy fuerte e iré hasta el final contra los racistas. Aunque esté lejos de aquí», continuó.

El Real Madrid y Vinicius han dicho basta. Como dijo Ancelotti durante la rueda de prensa, «no se puede jugar al fútbol así». «Hay muchas aristas y lecturas de todo esto, y quizá en un futuro no muy lejano el próximo gran titular será: Vinicius huye del fútbol español. Y todos tan contentos. Hasta que echen al próximo», aseguraban desde el vestuario madridista tras el partido.

En el club están muy cansados de lo que tiene que sufrir Vinicius en muchos de los campos de la Liga. En la entidad son conscientes de que al brasileño se le está acabando la paciencia y, lo peor, es que creen que es la «pescadilla que se muerde la cola». «No es posible imaginar más de una o dos soluciones prácticas a esto», aseguran.