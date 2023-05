Descubren a un aficionado del Valencia que imitó la pose de un mono para referirse a Vinicius

Vinicius sigue en el foco de la polémica después del escándalo racista de Mestalla y poco a poco van saliendo más vídeos sobre los episodios vividos en Mestalla durante el duelo que disputaron Valencia y Real Madrid.

Real Madrid Televisión, en su informativo emitido en la tarde de este lunes, ha puesto el foco en algunos de los aficionados que realizaron insultos racistas a Vinicius y cazó a un seguidor del Valencia que hizo el gesto del mono para referirse al jugador del Real Madrid.

Informativo #RMTV sobre delitos de odio y racismo contra Vini Jr. en Mestalla | Vinicius racially abused once again in @LaLiga

