Villarreal – Real Madrid: la Liga antes que la Champions

Sólo está la Liga. Ese es el pensamiento que Ancelotti quiere instaurar en el vestuario antes del encuentro que medirá en el estadio de La Cerámica a Villarreal y Real Madrid. Aunque el PSG espere en el horizonte para disputar la ida de los octavos de final de la Champions en el Parque de los Príncipes, los blancos quieren tener puestos sus cinco sentidos en el encuentro ante los de Emery, ya que tras la victoria del Sevilla frente al Elche están obligados a sumar de tres en tres para mantener los seis puntos de ventaja con los hispalenses en los más alto de la clasificación.

Es obvio que es complicado centrarse en el duelo ante el Villarreal teniendo al fondo un partido contra el PSG que apunta a ser uno de los duelos del año, pero el Real Madrid no puede descuidar la Liga. A pesar de la ventaja, el Sevilla está decidido a apretar hasta el final y el más mínimo despiste de los hombres de Ancelotti puede costar muy caro. Además, ganar en La Cerámica supondría un chute de moral para los blancos ante de emprender el viaje hacia París.

Para ese encuentro Ancelotti no podrá contar ni con Mendy ni con Benzema. El lateral izquierdo está en la recta final de su recuperación y su presencia en París no debería correr peligro, mientras que el delantero, que en el club confían que llegue a tiempo, se probará el lunes en la sesión previa que el Real Madrid llevará a cabo en el Parque de los Príncipes para saber si está listo. Ancelotti ya ha dejado claro que sólo jugará si no se corre el más mínimo riesgo. Una recaída en este tramo de la temporada puede ser fatal para los intereses madridistas.

Ancelotti ha dejado claro en rueda de prensa que apostará por el mejor once posible para medirse a un Villarreal que va al alza y ya mira los puestos de Champions. En la portería estará Courtois, mientras que la defensa debería ser la formada por Carvajal, Militao, Alaba y Marcelo. En el centro del campo Casemiro parece fijo, mientras que Valverde dará descanso a Modric o Kroos. Previsiblemente al croata. Y arriba, Asensio apunta a la derecha, Vinicius a la izquierda y la principal referencia ofensiva saldrá de Jovic, Isco o Hazard. Si el italiano prefiere un delantero puro jugará el serbio, mientras que si apuesta por la posesión el malagueño o el belga tienen muchas opciones de ser titulares.

Un Villarreal lanzado

Por su parte, el Villarreal acude con optimismo a la visita del líder y con la esperanza de ser el tercero que le haga hincar la rodilla este año en el torneo doméstico apoyado en su actual buen momento y en su fortaleza como local. El conjunto castellonense no pierde como local ante el Real Madrid desde la temporada 2016-2017, cuando cayó por 2-3 pese a que pasada la hora dominaba por 2-0, pero en las últimas cuatro visitas tampoco ha sido capaz de ganarle y se ha tenido que conformar con arañarle un punto. La última victoria ante los madridistas data de enero de 2018, en el Bernabéu (0-1).

El Submarino Amarillo, que en casa solo ha perdido ante Osasuna y Barcelona, está situado en la sexta posición de la clasificación con 35 puntos, a tres puntos de la cuarta que ocupan los azulgranas, y llega animado después de tres partidos tras encadenar dos victorias, y sin encajar, ante el Mallorca (3-0) y, sobre todo, ante el Betis (0-2).