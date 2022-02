Ancelotti: «Bale está listo para jugar»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro que medirá a Villarreal y Real Madrid en el estadio de La Cerámica. Los blancos tratarán de mantener la ventaja en la Liga antes de centrarse definitivamente en el encuentro de Champions contra el PSG. El entrenador italiano aseguró que están centrados en el partido contra los de Emery y descartó a Mendy. Además, explicó que Bale está listo para jugar.

Gran momento del Villarreal

“Lo está haciendo muy bien. Es un equipo que compite muy bien y tiene mucha calidad. Va a ser un partido complicado. Tenemos la confianza de sacarlo adelante”.

Benzema

“Tenemos buenas sensaciones. Hay que esperar que empiece a entrenar con el equipo, que lo hará el domingo o el lunes. Hasta antes del partido no puedo decir nada, pero las sensaciones de todos son positivas”.

Motivar a los jugadores

“No hay mucho que decir. Estos jugadores tienen esta motivación. Si ganas tienes motivación para ganar otra vez. Han conquistado muchos títulos en sus carreras por esto”.

Riesgo con Benzema

“Antes de todo está la salud y el riesgo no existe. Si juega lo hará sin riesgo porque ni nosotros ni el jugador lo quieren tomar. Si juega el martes es porque no hay riesgo”.

Jovic

“Está mucho mejor porque se está recuperando de la baja que ha tenido con el coronavirus. Tiene opciones de jugar mañana. Dependen de cómo plantemos el partido. Si creemos que necesitamos un delantero optaré por él, pero si buscamos la posesión puedo apostar por otros”.

Descanso respecto con el PSG

“Yo no creo mucho en el día de descanso. Tenemos tres días para recuperar y todo el tiempo necesario para estar listos”.

Mendy

“Está bien, aunque no estará en el partido de mañana. Espero que esté el martes”.

Valverde

“Sí, le quiero dar más minutos”.

Rotaciones

“El partido más importante es el del Villarreal. Tenemos una buena posición en la Liga, pero necesitamos más puntos. Voy a sacar el mejor equipo posible para ganar. Luego, tenemos tiempo y ojalá puedan estar en el campo Neymar y Benzema para ver el mejor partido posible”.

Estilo de Ancelotti

“Mi estilo del juego intento adaptarlo a los jugadores que tengo. En el fútbol hay dos cosas: lo estético y lo práctico. Lo práctico es el compromiso y la estética es de los jugadores. Si combinas las dos cosas tienes opciones de tener más éxito”.

Gareth Bale

“Mi relación personal es muy buena. Yo le puedo evaluar por lo que hace en los entrenamientos y me parece que está listo. Creo que cuando lo ponga va a cumplir. No le he puesto porque tras la lesión le ha costado encontrar una buena condición física. Yo creo que ya está listo y cuando lo haga habrá que evaluarle”.

Cabeza en París

“Para nada. No hemos hablado del partido del martes. Sabemos la calidad del Villarreal y nos costó el partido de ida en el Bernabéu”.

Vinicius

“Yo creo que le ha venido bien descansar porque el mes de enero fue muy intenso. Creo que puede volver a ser el Vinicius que vimos hace poco”.

Isco

“No veo nada distinto. Ha pasado momentos con menos motivación, pero en este momento están todos mejor. Es un jugador importante”.

Gestión de la plantilla

“El tema de las rotaciones creo que es una manera de hablar. Hemos tenido cambios, aunque a veces forzados. La mayoría han jugado. En el medio Valverde y Camavinga han tenido sus minutos, en la defensa Marcelo ha jugado y arriba, donde he rotado menos, han jugado Rodrygo o Hazard. Por cansancio no he rotado”.

Semana libre de partidos

“No sé lo que la plantilla prefiere. Si estás en una buena racha jugar cada tres días te puede venir bien. Si estás cansado te puede venir bien una semana libre de partidos. Si tienes una semana libre de partidos el entrenador puede fallar. A veces, demasiada agua mata la planta”.