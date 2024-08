El vídeo fake con el que el antimadridismo intenta incendiar el vestuario del Real Madrid

El Real Madrid ha formado una plantilla este verano impresionante, superlativa y prácticamente perfecta, y el antimadridismo tiene como objetivo incendiarla a través del supuesto ego de ciertos jugadores. En redes sociales circula un vídeo donde se puede ver a Mbappé y Vinicius comentando una jugada, mientras hacen gestos con sus brazos durante el partido del pasado domingo, y los antimadridistas lo han hecho viral diciendo que el «ego de las dos estrellas» ya comienza a chocar.

La realidad es que no existe ningún choque entre Mbappé y Vinicius. La estrella francesa ya confirmó en su presentación como jugador del Real Madrid el pasado 16 de julio que el brasileño le había llamado varias veces cuando estaba en el PSG para que vistiese de blanco. En redes sociales se comentan continuamente y su relación dentro y fuera del césped es excepcional.

Mbappé debutó como jugador del Real Madrid en la Supercopa de Eurocopa y en el estadio Nacional de Varsovia marcó su primer gol vestido de blanco. Un tanto que reflejó en la celebración la magnífica relación que existe entre Vinicius y Mbappé. El brasileño emuló la celebración del astro francés junto a él y demostró que no existen egos en el vestuario blanco, ya que el éxito de este equipo radica en el conjunto. Si las dos estrellas coexisten, el Madrid ganará muchos títulos, y eso lo saben ambos.

Otra demostración de que no existen egos ni disputas entre Vinicius y Mbappé fue la publicación que colgó el brasileño antes de empezar la temporada, donde posteó una fotografía junto a Jude Bellingham y a Kylian sentados en el césped de Valdebebas, riendo y con la palabra ‘Real Madrid’ en mayúsculas acompañada de un corazón blanco. Vini desde el primer momento ha dejado claro que jugar con Mbappé es un privilegio y lo ha dejado plasmado en cada uno de sus movimientos.

En este vídeo, que se ha hecho viral en redes sociales, se puede ver a Vinicius y a Kylian Mbappé en una aparente discusión sobre el césped del Santiago Bernabéu durante el partido entre Real Madrid y Real Valladolid del pasado domingo. Y es que en el mundo del fútbol este tipo de discusiones y charlas son habituales, y más si las cosas no funcionan.

La única realidad en torno a Vinicius y Mbappé es que, por el momento, el brasileño y el francés no se están entendiendo dentro del césped como deberían. Pero son cuestiones futbolísticas que a medida que vayan acumulando minutos juntos irán puliendo. Nada que ver con egos o rupturas dentro del vestuario como está intentando hacer ver el antimadridismo en redes sociales. Una charla futbolística sobre el verde, ya que las cosas no estaban saliendo bien contra el Valladolid.

«El equipo es muy bueno y lo es desde hace mucho tiempo. Ahora, con la llegada de Mbappé, todo el mundo dice que el equipo puede volverse imparable, pero por ahora tenemos que hacer los mejores entrenamientos e intentar entendernos lo más rápido posible», ha valorado Vinicius en una entrevista en la CNN.

«Me encanta el estilo de Mbappé, me encanta cómo juega y la verdad es que tengo mucha ilusión por lo que podemos hacer durante la temporada. Viene después de haber marcado tantos goles, de haber ganado tantos títulos. Llega al club en el que siempre soñó estar y en el que todo jugador siempre soñó jugar: el Real Madrid», señaló el propio Vinicius sobre la nueva pareja que forma con Mbappé dentro del terreno de juego.

La bronca de Ancelotti

Carlo Ancelotti acabó muy cabreado el partido ante el Valladolid y se lo hizo saber a sus jugadores. El técnico del Real Madrid ya mostró en rueda de prensa que no le terminó de convencer lo que vio sobre el terreno de juego, tras hacer de forma pública un llamamiento de responsabilidad a sus jugadores, pero no acabó ahí. Como apuntó Eduardo Inda en su primera aparición de la temporada en El Chiringuito de Jugones, Ancelotti abroncó al vestuario por no tener la intensidad que, a su parecer, requería el partido.

«El entrenador sigue sin estar muy contento con el juego del equipo. En la primera parte el Madrid jugó peor que lo que lo hizo en Mallorca. Se está hablando de Mbappé que no ha marcado, pero Cristiano Ronaldo cuando llegó tuvo unos meses que la gente decía que se había equivocado y luego fue una salvajada», introdujo Eduardo Inda en el programa de Pedrerol.

«El equipo jugó desastrosamente mal. Ancelotti no es un tipo de gritar ni acalorado, es pedagógico y por ello seguro tiene la autoridad que tiene en el vestuario. Les hizo una reflexión y les dijo que al fútbol no se juega andando. Quería más velocidad, transiciones… el espectáculo que dio el Madrid en el primer tiempo contra el Valladolid con suplentes, fue un poco lamentable y estaba ciertamente enfadado, pero no es un tipo que entre montando cristos. Les dijo exactamente: ‘Al fútbol no se juega andando’», añadió Inda.