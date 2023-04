El vídeo del PSG que ha hecho estallar a Mbappé

Mbappé estalló a través de sus redes sociales contra su club, el Paris Saint-Germain, por utilizar su imagen para la próxima campaña de abonados sin el consentimiento del futbolista francés.

«Acabo de ver la campaña de renovación de abonos del club para la temporada 23/24. En ningún momento se me informó del contenido de la entrevista. Parecía una entrevista básica en un día de marketing del club. No estoy de acuerdo con este vídeo publicado. Por eso lucho por los derechos de imagen individuales. El PSG es un gran club y una gran familia, pero no es Kylian Saint-Germain. Atentamente, Kylian Mbappé», afirmaba el jugador francés en sus redes sociales.