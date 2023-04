El PSG borra el vídeo de la campaña de abonos tras las quejas de Mbappé… y después lo recupera

El París Saint-Germain retiró el vídeo por el que Kylian Mbappé ha explotado en las redes sociales y, minutos después, volvió a publicarlo. El delantero se quejó por la utilización de su imagen en la campaña de abonados de la próxima temporada del club sin su consentimiento, alegando que la entidad es una familia, pero que no es el «Kylian Saint-Germain». Unas palabras que suman un nuevo problema en el seno del club, que continúa teniendo un polvorín en el vestuario.

La estrella del equipo protestó en redes sociales al afirmar que se había publicado un vídeo en el que utilizaban unas declaraciones suyas en las que hablaba sobre el ambiente del Parque de los Príncipes y de la ciudad, sin que hubiese dado su consentimiento. Mbappé afirmó que lucha por los derechos de imagen en exclusiva para que no se le use como reclamo en situaciones en las que no está de acuerdo, lo que llevó al club a retirar el contenido subido.

Las declaraciones del jugador no han hecho más que tensar la relación con el PSG. En las últimas semanas, a raíz de la última eliminación en Champions, Mbappé dejó abierta su continuidad, señalando que su objetivo es ganar la Liga «y luego veremos». Ahora, con las quejas porque se le use como principal reclamo para la campaña de abonados, por encima de otros como Messi o Neymar –que no aparecen– ha puesto su grito en el cielo, incrementándose las especulaciones sobre su futuro.

En una nueva cesión a las peticiones del jugador, la directiva del PSG decidió eliminar el vídeo de sus redes. Tras las palabras de Mbappé, el club retiró el vídeo promocional de todas las plataformas a las que lo había subido, aunque luego recularon una vez más y volvieorn a publicarlo, quién sabe si después de tratar el asunto en privado con el jugador.