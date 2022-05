El vestuario del Real Madrid pasa de Mbappé

El vestuario del Real Madrid cierra filas y sólo piensa en la final de París. Tanto Carlo Ancelotti como los jugadores han utilizado las redes sociales para comenzar a cambiar la moral de una afición que está viviendo una mezcla de sensaciones. Por un lado, está la desilusión de ser conscientes de que uno de los mejores jugadores del mundo no vestirá de blanco, mientras que por otro hay una sensación de enfado por ver como el galo ha dejado tirado a un club que durante un año lo ha hecho todo para ficharle. La caseta madridista, que tal y como contó OKDIARIO lleva varios días asumiendo que la próxima temporada no iban a ser compañeros del francés, sólo tiene en mente el duelo contra el Liverpool del próximo 28 de mayo y no permitirán que nada ni nadie les desestabilice.

Benzema fue el primero en mandar un mensaje lleno de significado al madridismo. Su mano señalando el escudo minuto antes de que se destapase que Mbappé se había inclinado por la oferta de renovación del PSG. El segundo capitán blanco, amigo de Kylian, ya sabía la decisión de su compatriota y Karim lo escenificó con una fotografía en la que quiso hacer ver que por encima del escudo del Real Madrid no hay nada ni nadie. Durante las siguientes horas han sido más los jugadores que se han pronunciado.

Modric, Vinicus y Ancelotti pusieron mensajes haciendo referencia a la final de la Champions, mientras que Rodrygo, parte afectada por la no llegada de Mbappé, ya que tiene menos competencia, sólo ha tenido que subir una foto donde se le veía celebrando el segundo gol al Manchester City que acercaba al Real Madrid a la final que se disputará en París. Este vestuario, uno de los más sanos y equilibrado en la historia del club, tienen claro que sólo deben estar centrados en el próximo sábado.

Sólo existe París

La plantilla del Real Madrid ahora tiene más ganas si cabe de ganar la Champions. Los blancos están a un partido de firmar una temporada para historia gracias a unos jugadores que han honrado durante toda la temporada el escudo y la historia del 13 veces campeón de Europa. El vestuario está únicamente enfocado en el duelo contra el Liverpool.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Tal y como contó OKDIARIO, el culebrón Mbappé comenzó a generar una sensación de hartazgo dentro de la plantilla. De hecho, a principio de semana un peso pesado de ese vestuario pidió a sus compañeros que se olvidasen de Kylian, ya que daba por hecho que no iba a venir. Los jugadores del Real Madrid se mostraron desconcertados y, alguno, enfadado.

El núcleo español del vestuario se molestó por como el foco se estaba desviando. Los futbolistas de Ancelotti no entendieron el thriller que estaba montado Mbappé, provocando que se hablara mucho más de su cambio de opinión que de la final de Champions. Ahora, la plantilla espera que la afición se reponga del golpe y sólo piense en lo realmente importante. La Decimocuarta está en juego y nada está por encima de eso. Estos jugadores quieren salir campeones de Europa en París, curiosamente en casa de Kylian.