El núcleo español del vestuario del Madrid se harta de Mbappé

El culebrón Mbappé está generando una sensación de hartazgo importante dentro y fuera del Real Madrid. La afición se cansa de la telenovela que el delantero y su entorno están llevando a cabo, mientras que dentro del club la estupefacción es total. Tanto en la cúpula, donde no entienden absolutamente nada tras haberlo hablado y pactado todo, como en el vestuario el malestar empieza a ser importante. La plantilla no oculta su asombro por la situación que está generando un jugador que el próximo sábado finalizará su temporada con el PSG, mientras que otra caseta, la blanca, se tiene que centrar en jugar toda una final de Champions contra el Liverpool.

Los jugadores del Real Madrid están entre extrañados y, alguno, enfadado. Hay pesos pesados de esa caseta que a estas alturas se inclinan por la no llegada de Mbappé, que parece que a última hora está dispuesto a dejar marchar por segunda vez el tren del rey de Europa. No habrá una tercera. Otros, especialmente el núcleo español del vestuario, están molestos por como el foco está desviado. Los futbolistas de Ancelotti no están contentos con el thriller que está montando Kylian, ya que se habla mucho más de sus cambios de opinión que de la cita que los madridistas tienen el próximo 28 de mayo en París contra el Liverpool. La Decimocuarta está en juego y nada es más importante en estos momentos en el club.

Tampoco está gustando como Mbappé está, de alguna manera, jugando con el Real Madrid y sus aficionados. No saben si es por el futbolista, que en varias ocasiones ha dejado claro que su sueño era jugar en el club blanco, o por un entorno liderado por Fayza Lamari, madre del jugador, que no ha entendido lo que es el club blanco y sólo se está moviendo por el dinero.

En el vestuario daban por segura su llegada, los futbolistas, no sólo su amigo Benzema, no dudaban en elogiarle públicamente porque le veían como su futuro compañero y todos contaban con él, pero la situación ya no será la misma pase lo que pase. Kylian no ha llegado, ahora mismo nadie sabe si llegará, y si lo termina haciendo tendrá que poner de su parte por reconducir la relación con parte de los que podrían ser sus compañeros.