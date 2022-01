El vestuario celebra la vuelta de Hazard

Eden Hazard fue por fin decisivo con el Real Madrid. El belga metió al conjunto blanco en los cuartos de final de la Copa del Rey con un gol que sirvió para darle la vuelta al encuentro. En los últimos minutos de la prórroga, tuvo una aparición estelar en la que hizo su primer gol ganador desde que viste la elástica madridista. Un tanto que fue celebrado, como no podía ser de otra forma, por todo el vestuario. No sólo porque significase el pase a la siguiente ronda, también por la confirmación de que Hazard ha vuelto.

Hasta la fecha, el extremo madridista no había tenido una oportunidad para hacerse valer como la estrella que era cuando firmó por el conjunto blanco. Las lesiones le han impedido estar a la altura de las expectativas generadas a su llegada y, una vez recuperado, se ha visto relegado al banquillo por el nivel de un excelso Vinicius. Sin embargo, contra el Elche dio un golpe sobre la mesa.

Aunque apenas apareció durante la media hora que estuvo sobre el césped, fue el encargado de firmar el gol de la remontada. Hazard arrancó, regateó a Werner e hizo el que es su primer gol decisivo con el conjunto madridista. Hasta ahora, ninguno de sus cinco goles anteriores habían servido para darle la victoria al equipo y, en esta ocasión, llegó además tras un esfuerzo titánico de la plantilla, mermada por jugar con uno menos y verse por debajo en el marcador.

El gol se celebró como si hubiera supuesto un título para los blancos, dadas las circunstancias. Todos corrieron a abrazarse al belga y, al término del partido, Ancelotti no dudó en celebrar con él el pase a cuartos. El jugador, que no está teniendo una estancia fácil en el Real Madrid, sintió el calor de la totalidad de los miembros de la plantilla. En el césped y en las redes.

Arropado por todos

Eden Hazard no atraviesa su mejor momento en el Real Madrid. Una recuperado de sus problemas físicos, la falta de continuidad no le permite alcanzar el estado de forma que le gustaría para demostrar sobre el césped sus cualidades. Ancelotti opta por otras opciones antes que por él, lo que le ha llevado a replantearse su futuro más inmediato durante este mercado. De hecho, fue uno de los pocos que no celebró el triunfo del equipo en la Supercopa de España lograda recientemente en Arabia Saudí.

Pero el fútbol siempre da segundas oportunidades y Hazard la ha querido aprovechar. Con su gol ha sentido el calor del resto de sus compañeros, así como de su técnico. El propio Ancelotti ha destacado que es injusto con la cantidad de minutos que le otorga al belga y le reconoció en la sala de prensa el mérito de haber dado junto a Isco la victoria al equipo. Después, también lo hizo en las redes sociales, colgando una foto en la que salen ambos juntos.

Respuesta de carácter. Este equipo no se rinde nunca. #HalaMadrid pic.twitter.com/AptddmhS0W — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) January 20, 2022

El belga sonrió por primera vez en mucho tiempo gracias a su gol. Un gol que fue festejado por todos sobre el terreno de juego y, después, en las redes. Jugadores como Vinicius, Rodrygo, Valverde o Alaba reaccionaron a una imagen posteada por Hazard bajo la etiqueta #HalaMadrid, en la que compartió con todos sus seguidores la alegría de haberle dado la victoria al conjunto blanco.