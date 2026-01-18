Vergonzoso: el Cádiz insulta a Arbeloa para promocionar su partido contra el Albacete

El Cádiz ha promocionado su partido contra el Albacete insultando a Álvaro Arbeloa. El conjunto gaditano ha aprovechado la derrota del Real Madrid contra los manchegos para reírse del técnico del conjunto blanco, haciendo alusión a aquella frase de Gerard Piqué en la que decía que eran «conocidos» y, después, poniendo un cono en la imagen. «Un partido de viejos conocidos», dice el mensaje que han publicado en sus redes sociales, acompañando una imagen del Joker y Batman, donde además aparece un cono.

Batman aparece representado con una camiseta del Albacete y también un cinturón portaherramientas, donde cuelga el llavero de un cono. Una clara referencia al entrenador del Real Madrid, con el que se metían durante su etapa como futbolista diciendo que era un cono.

Tras la eliminación del Real Madrid en Copa del Rey a manos del Albacete, el Cádiz se ha sumado al carro de darle palos ya no al conjunto blanco sino a su entrenador, que apenas llevaba dos días en el cargo de entrenador cuando se jugó el partido. Aprovechando el tirón, han colgado un vergonzoso mensaje en redes sociales donde ya hacen referencia a la frase que dijo en su día Piqué. No contentos con ello, por si no hubiera quedado clara la referencia, colocan el llavero de un cono para no dejar ningún tipo de dudas.

🖼️ CARTEL ONLINE | 𝗨𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝘃𝗶𝗲𝗷𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗱𝗼𝘀 🤡🦇#AlbaceteBPCádiz #LaLigaHypermotion pic.twitter.com/l6S5ep61Cd — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) January 18, 2026

De esta manera, el Cádiz aprovecha el mal momento del Real Madrid para burlarse de su entrenador y conseguir centrar la atención de los aficionados y de los medios de comunicación, ahora que no están en Primera División. Lo hacen, además, gracias al mérito de un Albacete que logró una épica victoria contra los blancos.

Cádiz y Albacete son, además, dos de los rivales de categoría inferior que en los últimos años han conseguido eliminar al conjunto blanco en Copa del Rey. En 2015, con Rafa Benítez en el banquillo, los andaluces lograron el pase a la siguiente ronda pese a perder 1-3 en el entonces llamado Carranza, por la alineación indebida de los madridistas al alinear a Cheryshev, que acumulaba una sanción de la temporada anterior.