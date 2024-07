Mario Martín tendrá su gran oportunidad este verano con el Real Madrid. En la que será la temporada más larga, con más partidos y con más competiciones de la historia, el canterano del conjunto blanco se ha ganado el derecho de convencer a Carlo Ancelotti de cara al próximo curso. Y lo hará como uno más en la expedición del primer equipo que viaje a Estados Unidos para disputar los tres partidos que ya están cerrados ante el Milan, Barcelona y Chelsea.

Y es que Mario Martín ha ido asomando la cabeza poco a poco con los ‘mayores’ del Real Madrid. El pupilo de Raúl González en el Castilla es uno de los ojitos derechos y jugadores de confianza del mítico ‘7’ blanco. Y eso se ha traducido con Ancelotti, que siente que tiene entre manos un futuro jugador del primer equipo.

La pasada temporada, en el partido de la jornada 36 ante el Alavés, debutó en Liga cuando el Real Madrid ya había ganado el campeonato doméstico. No obstante, antes ya había vestido oficialmente la camiseta blanca en Copa del Rey en la temporada 2022/2023 ante el Atlético de Madrid y contra la Arandina la pasada temporada.

El centrocampista de 20 años es uno de esos jugadores diferentes dentro de La Fábrica. El canterano lleva ya dos temporadas en dinámica de primer equipo y ahora el Real Madrid deberá tomar una decisión seria con él. Si darle los galones necesarios para tener ficha del primer equipo en la que es la temporada más larga de la historia, que continúe su proyección en el Castilla con Raúl, o que tome el mismo camino de algunos ex compañeros cogiendo minutos en Primera División.

Con la salida de Toni Kroos, y sin el fichaje de ningún futbolista (hasta la fecha) en esa posición, a Mario Martín se le abre una posibilidad de ocupar esa vacante libre. Pero no será fácil, pues ya sabemos que Carlo Ancelotti es algo reticente -y de vieja escuela- a poner sobre el césped a jugadores del filial. Pero para ello deberá demostrárselo en la gira de Estados Unidos, donde tendrá seguro minutos en alguno de los tres encuentros. Y más con la ausencia de los jugadores de la Eurocopa, que se quedarán en Madrid descansando.

Mario Martín, un elegido

Mario Martín es de esos pocos que uno ve por Valdebebas y tiene la certeza de que, como mínimo, va a tratar de derribar la puerta blindada del Real Madrid. Una de las fortalezas más potentes del mundo del fútbol. A sus 20 años recién cumplidos es un ejemplo. Puro ADN madridista. Sabe lo que quiere, como lo que quiere y lo que cuesta conseguirlo.

Nada más debutar con el primer equipo, Mario reconoció que se consideraba un «jugador al que le gusta mucho jugar en equipo, ofrecerme a mis compañeros y hacer todos los esfuerzos posibles para que el equipo pueda llegar a la victoria». Además, su objetivo es el de seguir los pasos de su gran ídolo: «Soy un jugador intenso y me identifico mucho con Casemiro. Para mí es un jugador referencial, es una leyenda del club. Él mismo me ha dado consejos para poder triunfar en el Real Madrid y le estoy muy agradecido».

¡El todavía futbolista del Castilla dio en marzo gran paso en su carrera deportiva firmando con una de las mejores agencias de representación del mundo, Best of You. El mediocentro nacido en Toledo hace 20 años se unió a otros canteranos que ya se encuentran en las manos de esta agencia como Nico Paz, Jacobo Ramón y Gonzalo. También Álvaro Arbeloa y Xabi Alonso.