Mario Martín firma por Best of You

Mario Martín, futbolista del Real Madrid Castilla, ha dado un gran paso en su carrera deportiva tras firmar con la agencia de representación Best of You. El mediocentro de la cantera madridista se une a una agencia donde ya se encuentran los canteranos Nico Paz, Jacobo Ramón y Gonzalo, el entrenador del Juvenil A blanco Álvaro Arbeloa e incluso Xabi Alonso.

Mario Martín, a sus 20 años, sigue creciendo como futbolista dentro de la cantera del Real Madrid. El mediocentro es un jugador importante para Raúl González Blanco dentro del primer filial blanco. Un crecimiento que a partir de ahora aumentará tras firmar por Best of You.

La agencia Best of You es una de las agencias de representación deportiva más importantes del mundo del fútbol con Óscar Ribot como CEO. En ella están jugadores como Carlos Henrique Casemiro, actualmente en el Manchester United, o Álvaro Odriozola (Real Sociedad). También están dentro de Best of You el técnico del Juvenil A del Real Madrid Álvaro Arbeloa y el entrenador del Bayer Leverkusen Xabi Alonso. Mario Martín se unirá a sus compañeros de equipos Gonzalo y Nico Paz, otros dos talentos descomunales dentro de La Fábrica.



Mario Martín, nacido en Sonseca (Toledo) en 2004, lleva en la cantera del Real Madrid desde la temporada 2015/2016 desde que empezase a jugar en el Alevín A madridista. Son casi diez años de madridismo convirtiéndose en uno de los mayores talentos dentro de La Fábrica. Ganó la Copa del Rey Juvenil en 2022 y también ha sido internacional con España en categoría sub-19. En sus inicios le comparaban con Casemiro. Es crucial para Raúl en el medio y ya ha debutado con Carlo Ancelotti con el primer equipo del Real Madrid. Esta temporada fue suplente en tres partidos de Champions, dos de Liga, viajó a Arabia para la Supercopa de España y disputó 20 minutos contra la Arandina en la primera ronda de la Copa del Rey.

Un mediocentro de talento

Mario Martín es uno de esos jugadores especiales. De esos, pocos, que uno ve por Valdebebas y tiene la certeza de que, como mínimo, va a tratar de derribar la puerta blindada del Real Madrid. Una de las fortalezas más potentes del mundo del fútbol. A sus 20 años recién cumplidos es un ejemplo. Puro ADN madridista. Sabe lo que quiere, como lo que quiere y lo que cuesta conseguirlo.

Mario Martín tiene 20 años recién cumplidos, el pasado 5 de marzo, y es el capitán del Castilla de Raúl. Un jugador diferencial e intocable para el entrenador del primer filial madridista. El de Sonseca es uno de los jefes del vestuario del estadio Alfredo Di Stéfano junto a Carillo y Carlo Ancelotti le conoce a la perfección.

Mario Martín es un mediocentro posicional. Uno de sus mayores fuertes es que no se arruga y que rinde bajo presión, tal y como ha demostrado con el Castilla en las dos últimas temporadas. Los que mejor le conocen le definen como «un chico serio» que tiene muy claro que «quiere ser futbolista». Ha crecido en la residencia de Valdebebas, donde sigue viviendo y donde jamás ha dado un problema. Dentro y fuera del campo se ha impregnado a la perfección de lo que significa ser jugador del Real Madrid. Es un profesional admirable, tras cada entrenamiento hace gimnasio por su cuenta y cuida al máximo su alimentación.