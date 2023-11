Mario Martín es uno de esos jugadores especiales. De esos, pocos, que uno ve por Valdebebas y tiene la certeza de que, como mínimo, va a tratar de derribar la puerta blindada del Real Madrid. Una de las fortalezas más potentes del mundo del fútbol. A sus 19 años es un ejemplo. Puro ADN madridista. Sabe lo que quiere, como lo que quiere y lo que cuesta conseguirlo. La plaga de lesiones que está teniendo el primer equipo ha llevado a Ancelotti a contar con él para reforzar el centro del campo. Y en el club esperan cumplir eso de que no hay mal que por bien no venga y en estos meses se pueda encontrar un futbolista para más de una década.

Mario Martín no ha cumplido los 20 años y es el capitán del Castilla de Raúl. Un jugador diferencial e intocable para el entrenador del primer filial madridista. El de Sonseca es uno de los jefes del vestuario del estadio Alfredo Di Stéfano junto a Carillo y Carlo Ancelotti le conoce a la perfección. Por ello, cuando se confirmaron las lesiones de Tchouaméni y Camavinga, que no estarán disponibles hasta 2024, el italiano no dudó de que el canterano estuviese en dinámica del primer equipo.

Mario todavía no sabe con quién jugará este fin de semana. O, por lo menos, con quién estará concentrado. Pero Ancelotti sí tiene claro que el de Toledo viajará el domingo a Cádiz con el primer equipo y no estará con el Castilla en el estadio Alfredo di Stéfano. Junto a Nico Paz y Gonzalo, reforzarán a un Real Madrid mermado por las bajas.

Mario Martín es un mediocentro posicional. Uno de sus mayores fuertes es que no se arruga y que rinde bajo presión, tal y como ha demostrado con el Castilla en las dos últimas temporadas. Los que mejor le conocen le definen como «un chico serio» que tiene muy claro que «quiere ser futbolista». Ha crecido en la residencia de Valdebebas, donde sigue viviendo y donde jamás ha dado un problema. Dentro y fuera del campo se ha impregnado a la perfección de lo que significa ser jugador del Real Madrid. Es un profesional admirable, tras cada entrenamiento hace gimnasio por su cuenta y cuida al máximo su alimentación.

Mario Martín, blindado por el Madrid

Renovado hasta 2026, el Real Madrid es plenamente consciente que Mario Martín debe ser uno de los proyectos que tienen para llegar al primer equipo. El 1 de junio de 2022 amplió el contrato y la entidad madridista le blindó.

Por este motivo, a pesar de que son muchos los grandes de Europa que se han acercado a su entorno par saber su situación, ni siquiera han llegado a proponer una oferta formal porque siempre han recibido la negativa de los que rodean al futbolista, que tienen claro que su futuro pasa por el Real Madrid.

No obstante, cuando finalice la presente temporada, ambas partes se sentarán para estudiar qué hacen con su futuro. Si no tiene sitio primer equipo, algo que no se debe descartar, todo pasará por una salida en forma de cesión o con opción de compra de retorno a un club de Primera. Lo que tiene claro el Real Madrid es no le dejarán escapar.

La lesión del hombro superada

Lo que ha superado ya ha sido la lesión que sufrió en el hombro tras una caída y le obligó a pasar por el quirófano. Esta dolencia también le apartó de la pretemporada con el primer equipo y de las primeras jornadas de liga con el Castilla, pero ya está recuperado tras cumplir paso por paso lo que le dijeron los servicios médicos del Real Madrid. Trabajó durante el verano con el objetivo de volver al cien por cien.