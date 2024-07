Ancelotti se encuentra con Mbappé y le dedica unas palabras: «Bienvenido a tu casa, Kylian»

Carlo Ancelotti y los jugadores del Real Madrid que ya se encuentran entrenando en la pretemporada recibieron la visita de Kylian Mbappé. El astro francés, antes de presentarse ante los madridistas en el Santiago Bernabéu, acudió a la Ciudad Deportiva de Valdebebas para verse con Florentino Pérez y firmar el contrato por el que le vincula a la entidad hasta 2029. El entrenador italiano le dedicó unas palabras en sus redes sociales.

«Bienvenido al mejor club del mundo. Bienvenido a tu casa, Kylian. ¡HALA MADRID!», le dijo Carlo Ancelotti a Kylian Mbappé acompañado de una imagen juntos en Valdebebas. Pero el italiano no fue el único que se dirigió a él. Lucas Vázquez también lo hizo con una publicación en Instagram: «Mirad a quién me he encontrado esta mañana por Valdebebas. ¡Bienvenido a casa Mbappé!»

El francés se presentó ante 80.000 madridistas en el Santiago Bernabéu en un día que quedará para el recuerdo en la historia del club. Mbappé emuló a Cristiano Ronaldo con el «¡1,2,3, hala Madrid!». Después, en rueda de prensa declaró su amor por el Real Madrid en multitud de ocasiones. «Soy jugador del Madrid, es mi sueño de niño. Un sueño no se paga. Es una gran satisfacción para mí y mi familia. Todo lo que hice para llegar aquí fueron muchas etapas».

Mbappé habla sobre su llegada

Sobre el momento en el que decidió jugar con el Real Madrid, fue claro: «Desde que era un niño. Sabía que estaba cerca y que iba a llegar. Ahora tengo la suerte de que ese día ha llegado. Soy muy feliz y ese día ha llegado».

Mbappé también habló de la idea que tiene: «Vengo con humildad y ambición. La prioridad es adaptarme bien con el equipo y con el colectivo. Juego en un gran equipo y quiero adaptarme lo más rápido posible». «Quiero disfrutar de mi día, de cada segundo que tengo, porque me va a marcar todo. Se lo voy a contar a mi niño, a toda mi familia», explicó.

«Tengo ganas de jugar con todos los grandes jugadores. Antes jugaba contra el Real Madrid, pero ahora soy jugador del Real Madrid y es una gran diferencia», comentó. «Mi primer recuerdo como madridista es de Zidane. Luego, mi ídolo Cristiano Ronaldo. Antes miraba todos los partidos y ahora no puedo porque tengo que jugar. Es un sueño poder formar parte de mi equipo favorito», explicó.

Sobre lo que puede aportar: «El Real Madrid es un equipo que siempre gana y por eso es el mejor del mundo. Lo que quiero es aportar ese granito de arena a mi equipo. Es muy bueno y estoy muy contento. Tengo muchas ganas de adaptarme a ellos».