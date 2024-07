Mbappé: «Un sueño no se paga y lo quiero vivir al cien por cien»

Tras la impresionante presentación que se vivió en el estadio Santiago Bernabéu, a Mbappé le llegó el momento de atender a los medios de comunicación en una sala de prensa abarrotada para la ocasión. El primero en tomar la palabra fue Emilio Butragueño, que le acompañó durante toda la rueda de prensa.

«Hoy te damos la bienvenida al Real Madrid. Todos los que formamos parte de esta gran familia haremos lo posible para que tú y tus seres queridos seáis muy felices. Estamos convencidos de que nos vas a ayudar», dijo el director de relaciones institucionales del Real Madrid.

«Es un honor y un privilegio. Esperaba un gran día, pero fue mucho mejor de lo que esperaba. La maqueta es un guiño a mi familia, que me la regalaron cuando tenía ocho años. Ha sido una promesa, una broma», comentó.

Sobre sus palabras, cuando dijo que ha ganado, comentó que «es un privilegiado».»Soy jugador del Madrid, es mi sueño de niño. Un sueño no se paga. Es una gran satisfacción para mí y mi familia. Todo lo que hice para llegar aquí fueron muchas etapas», añadió.

Sobre el momento en el que decidió jugar con el Real Madrid, fue claro: «Desde que era un niño. Sabía que estaba cerca y que iba a llegar. Ahora tengo la suerte de que ese día ha llegado. Soy muy feliz y ese día ha llegado».

Mbappé y su posición

Mbappé también habló de la idea que tiene: «Vengo con humildad y ambición. La prioridad es adaptarme bien con el equipo y con el colectivo. Juego en un gran equipo y quiero adaptarme lo más rápido posible». «Quiero disfrutar de mi día, de cada segundo que tengo, porque me va a marcar todo. Se lo voy a contar a mi niño, a toda mi familia», explicó.

También de la zona del ataque donde más le gusta jugar: «Puedo jugar en las tres posiciones de arriba. Lo más importante es estar bien físicamente para ayudar al equipo. Para mí no es un debate. Yo quiero estar en el campo, pero me da igual donde me pongan».

«Tengo ganas de jugar con todos los grandes jugadores. Antes jugaba contra el Real Madrid, pero ahora soy jugador del Real Madrid y es una gran diferencia», comentó. «Mi primer recuerdo como madridista es de Zidane. Luego, mi ídolo Cristiano Ronaldo. Antes miraba todos los partidos y ahora no puedo porque tengo que jugar. Es un sueño poder formar parte de mi equipo favorito», explicó.

Sobre lo que puede aportar: «El Real Madrid es un equipo que siempre gana y por eso es el mejor del mundo. Lo que quiero es aportar ese granito de arena a mi equipo. Es muy bueno y estoy muy contento. Tengo muchas ganas de adaptarme a ellos».

Mbappé también habló de si alguna vez pensó que esto no iba a llegar: «Estaba seguro de que iba a llegar. Yo tuve muchas ofertas, pero dije que cuando dejase el PSG estaba el Real Madrid. En el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero estoy aquí y muy feliz por eso».

Sobre su nariz, comentó lo siguiente: «Los servicios médicos me dirán todo. Cuando vuelva en la fecha que me han dicho me dirán lo que tengo que hacer. Espero poder jugar la Supercopa de Europa, aunque depende de Ancelotti. Ganar un título en mi primer partido puede ser algo único». También habló de Florentino Pérez: «Para mí es muy importante, ha estado desde el primer día. Estoy aquí y soy muy feliz».

También habló de los compañeros que más le han insistido: «Los franceses, pero también Vinicius, que me decía que viniese para jugar arriba. No los necesitaba para saber que son los mejores, pero es bueno saber que me quieren».

Mbappé también habló del físico: «Hemos hablado esta mañana ya con Pintus y las personas que me rodean. Ha sido una temporada muy larga y lo será la próxima. Hace falta una preparación especial para resistir. Vamos a seguir el programa establecido y me voy a preparar de la mejor manera posible».

Sobre las críticas de la afición del Real Madrid tras lo sucedido en 2022: «Es parte del fútbol. Yo no soy nadie todavía en el Real Madrid. Quiero hacer grandes cosas aquí. Hay mucha gente que está conmigo desde el primer día».

La eliminatoria de 2022

Mbappé recordó aquella eliminatoria de 2022 contra el Real Madrid: «Sabes que vienes a jugar contra el mejor club del mundo. Gracias a Dios, ahora soy uno de ellos. Cuando yo jugaba en París sólo pensaba en el PSG. Ahora me toca defender el escudo al cien por cien contra el Real Madrid».

«Era un guiño para Cristiano. Ahora es un amigo que me da consejos. Sé que fue complicado para él en la Eurocopa, pero no cambia nada de la leyenda del club», explicó sobre el portugués.

«Vinicius es un jugador único. Igual que Rodrygo. No tendré problema para adaptarme con ninguno», aseguró. También habló de la Champions y el Balón de Oro: «No hay mejor sitio que este. Pero ganar son objetivos largos, lo primero es adaptarme», comentó.

«El dorsal no es importante. El ‘9’ es importante. Puedo jugar con cualquier número, pero lo tengo en la espalda y me da igual. No es lo más importante», explicó.

Sobre donde empezó a hablar español, lo explicó: «Fue en el colegio. Puedo mejorarlo, pero es bueno. Tenía entrenadores que hablaban español y me ayudaban a hacerlo. No tengo miedo de hablar y de cometer errores. Cuando lo hago quiero que me ayuden».

«No hay otro club como el Real Madrid. Todos han jugado en grandes clubes, pero aquí vas a vivir una experiencia única. Tenía que vivir eso, porque cuando llega es una oportunidad única. Viven el sueño al cien por cien. La pasión del Real Madrid se transmite. Yo en mi primer día e Valdebebas iba con los ojos abiertos. Había mucha pasión y ahora estoy muy orgulloso de formar parte de esta familia», aseguró.

También habló de como se prepara: «Miraba todos los partidos del Real Madrid, pero es que conozco a todos los jugadores. Ahora me toca conocer qué quieren hacer en el campo. También los conoceré de manera personal. Yo no quiero venir aquí, meter mi gol e irme a casa. Es el que va a ganar. Quiero vivir mi sueño al cien por cien».

«Dormí sólo una hora. Me levanté con mucha presión, pero con ganas de disfrutar cada segundo. Estaba muy nervioso y no quería que eso me atenazara. Me quedé con los ojos abiertos. Quiero que la gente vea lo que significa para mí estar aquí y es increíble. No tengo las palabras suficientes para decir lo que tengo en el corazón. Por eso quería que mi familia y los niños de mi fundación viviesen eso conmigo. Lo quería compartir con el máximo de gente, aseguró. Sobre la gira por Estados Unidos, lo dejó en manos del club.