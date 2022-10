Valverde se sincera: «A veces pienso que estoy tocado por una varita…»

Fede Valverde ha concedido una entrevista en la que ha hecho un repaso a la actualidad y ha confesado alguna anécdota sobre sus primeros días en el Real Madrid. El centrocampista uruguayo, que atraviesa un gran momento de forma, también ha hablado sobre el próximo Mundial que se disputará en Qatar a partir del 20 de noviembre.

Gol en el Clásico

«Soñé muchas veces con anotar un gol en el Clásico. Ancelotti me dijo que si no metía 10 goles en la temporada se retiraba, me retó y es una presión linda».

Ancelotti

«Siempre ha sido un apoyo incondicional y en los momentos que no estaba haciendo bien las cosas me lo hacía saber. Ha tenido esas ganas de ponerme y de que yo pudiera demostrar que estaba preparado para lo que él quería».

Últimos partidos

«A veces pienso que estoy tocado por una varita, cuesta mucho trabajo, pero las cosas parecen que me van saliendo fácil. Aquí me siento querido y he recibido el apoyo de todos, entonces eso siempre juega a favor en mi cabeza».

Primer día en el Madrid

«Tenía nervios y vergüenza. A veces pensaba si no estaba en el lugar equivocado, me sentía inferior al resto de mis compañeros, no sabía si era lo suficientemente bueno, al final me lo creo después de haber ganado tantas cosas y es una sensación muy bonita. Me siento parte de un equipo y he demostrado estar a la altura».

Mundial

«Defender a mi país es lo más lindo que hay. Es un orgullo, no hay nada igual. Entre más difícil el grupo, mejor. Nosotros necesitamos algo así, cuando nos toca algo fácil lo subestimamos. Como uruguayos nos gustan más los desafíos y nosotros tenemos las armas para ser protagonistas, lo creemos así. Creemos que podemos conseguir cosas lindas, capaz no lo logramos, pero nuestro objetivo es dejar huella. Todo puede pasar dentro de la cancha y hay que pensar en grande», afirmó en una entrevista concedida a DirecTv.

Sueños de niño

«Mi sueño era ser futbolista y disfrutar. Valoro cada momento y aprovecho todas las oportunidades que me están surgiendo en la vida, tanto en lo familiar como en lo deportivo. Pensar en todo lo que pasé, lo bueno y lo malo. Es un camino muy duro y después de haber logrado muchas cosas es muy bonito ver lo que estoy viviendo.»