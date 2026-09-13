Valverde, pieza inamovible de Mourinho

Fede Valverde se ha convertido en el único imprescindible del centro del campo del Real Madrid. José Mourinho comienza a perfilar su once tipo en el conjunto blanco, y el uruguayo parece la única pieza inamovible de su medular. El encuentro ante el Rayo Vallecano refrendó la importancia del capitán merengue como ancla del equipo.

Valverde fue sustituido al descanso, después de un primer tiempo en el que el Real Madrid dejó encarrilada la victoria. Con su salida del césped, los blancos sufrieron en la segunda mitad ante un Rayo que estuvo cerca de inquietar y rondó el 3-2 en varias ocasiones. El cansancio del equipo también pesó, como destacó Mourinho en sala de prensa, pero la ausencia del charrúa fue uno de los factores de la caída del Real Madrid en los segundos 45 minutos.

El contexto del partido ante el Rayo Vallecano permitió al técnico luso dar descanso a Valverde con 3-0 en el marcador, tras un primer tiempo en el que los blancos se marcharon con tres goles de renta… que pudieron ser cuatro si el palo no hubiera repelido un disparo de Mbappé en el descuento. El capitán de los merengues venía de disputar el partido al completo ante el Inter, con un tremendo desgaste físico a sus espaldas.

El uruguayo ha sido titular en los seis encuentros oficiales hasta la fecha, obligado por las diferentes bajas en un centro del campo en el que parece la única pieza inamovible hasta la fecha. Bernardo Silva ha sido su compañero más habitual, aunque también le han escoltado Camavinga y Trent Alexander-Arnold; este último como recambio de emergencia por las bajas de Güler, Bernardo y el propio Camavinga ante el Inter. Con la entrada progresiva de Tchouaméni, Valverde cuenta con otro posible socio, además de con un recambio en caso de que Mourinho decida darle descanso antes del derbi.

Mourinho lo tiene claro: Valverde es centrocampista

Fede Valverde ha disipado las dudas sobre su posición en este inicio del curso 2026/27. José Mourinho ya dejó claro en sus primeras comparecencias que el capitán del Real Madrid sólo tenía un lugar en el once: el centro del campo. El lateral derecho está bien cubierto con el dúo Dumfries-Trent, mientras que el extremo diestro cuenta con las opciones de Arda Güler, Diomande y Brahim. Los efectivos con los que cuenta la plantilla en las posiciones de emergencia que ha ocupado el uruguayo en anteriores temporadas permiten que el charrúa se establezca en la medular.

La construcción del centro del campo del Real Madrid apunta a tener a Valverde como pieza alrededor de la que se sitúen el resto de futbolistas. La baja de Tchouaméni ha dotado de partidos y ventaja al dúo formado por Valverde y Bernardo Silva. El uruguayo aporta su físico, capacidad de corregir al espacio y disparo lejano, mientras que el ex del Manchester City le da al Real Madrid soluciones con balón e inteligencia táctica. Con la posible entrada de Tchouaméni en el once, el luso podría acompañar a ambos o dejar su puesto en el once a un Arda Güler que está tirando la puerta abajo en este inicio de curso.

Pese a ser una pieza fija hasta la fecha para José Mourinho, Fede Valverde rotará durante la temporada para no acumular un excesivo desgaste. El charrúa lo ha jugado prácticamente todo en las últimas campañas, bajo el mando de Ancelotti, Xabi Alonso y Arbeloa. Un estatus que ha mantenido con el técnico luso, pero que debe ir acompañado de cierto descanso para garantizar que alcance su plenitud física en los meses decisivos del curso.