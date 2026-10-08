Valverde pasará el test definitivo este viernes para saber si llega al Villarreal

Fede Valverde pasará este viernes una prueba definitiva para saber si está en condiciones de jugar contra el Villarreal el próximo sábado en el Santiago Bernabéu. El futbolista continúa recuperándose del esguince que sufrió tras el derbi y, aunque su evolución está siendo positiva, todavía no tiene garantizada su presencia en el encuentro. Será en la última sesión de entrenamiento cuando se tome una decisión sobre su disponibilidad.

Valverde volvió a trabajar este jueves en el interior de las instalaciones de Valdebebas, siguiendo con su proceso de recuperación. El uruguayo lleva varios días trabajando al margen del grupo y el cuerpo técnico no quiere correr riesgos con uno de sus futbolistas más importantes. Mourinho espera poder contar con él, pero todo dependerá de las sensaciones que tenga este viernes y de cómo responda en la prueba definitiva. Si no está en condiciones, el entrenador portugués tendrá que buscar una alternativa en el centro del campo.

Mbappé sigue evolucionando perfectamente

La buena noticia para el Real Madrid sigue siendo Kylian Mbappé. El delantero francés continúa recuperándose de sus molestias y las sensaciones son inmejorables. Al igual que sucedió el miércoles, su evolución durante la jornada del jueves ha sido perfecta. En el club mantienen la confianza en que pueda estar disponible para recibir al Villarreal y, salvo contratiempo de última hora, todo apunta a que Mourinho podrá contar con su gran referencia ofensiva.

Mientras tanto, el Real Madrid ya tiene a todos sus internacionales de vuelta en Valdebebas. La plantilla está prácticamente al completo después de un parón de selecciones que ha obligado al cuerpo técnico a gestionar las cargas de trabajo de los futbolistas. Bellingham, Trent y Cucurella realizaron trabajo específico durante la sesión del jueves, dentro de una planificación individualizada para llegar en las mejores condiciones al compromiso liguero.

Mourinho espera noticias de Valverde

El entrenamiento del viernes será clave para terminar de definir el once que presentará Mourinho contra el Villarreal. El entrenador portugués tiene previsto introducir cambios y dar protagonismo a varios de los jugadores que han permanecido trabajando en Valdebebas durante el parón internacional. Sin embargo, la principal incógnita sigue estando en Valverde. El uruguayo quiere estar, pero el Real Madrid no forzará su regreso si todavía existe riesgo de recaída. Este viernes llegará la decisión definitiva.