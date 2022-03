Fede Valverde habló al término del partido que enfrentó al Real Madrid en Son Moix al Mallorca. El conjunto blanco ganó 0-3 en un partido complicado, ante un rival que no puso las cosas nada sencillas, sobre todo por la dureza que se vio sobre el césped. Vinicius sufrió una entrada muy dura y Rodrygo acabó lesionado tras otra igual, pero al final el gol del primero y el doblete de Benzema permitieron a los madridistas irse con 10 puntos de ventaja a falta de 10 jornadas para que termine el campeonato. Pese a todo, el jugador uruguayo no quiso entrar en polémicas y habló, únicamente, de la importancia de la victoria.

Victoria importante

«Era importante ganar hoy. Los rivales que venían por abajo habían perdido puntos. En una presión alta conseguimos el primero y el partido se abrió».

Rival complicado

«Era lo que sabíamos que iban a hacer. Que iban a presionar, que tenían el apoyo del público e hicimos buenas jugadas pero no llegamos concretar en la primera parte».

Polémicas

«La lesión de Rodry me da pena, por él. Ojalá no tenga nada y se recupere pronto. Del árbitro no voy a opinar. Opino de lo mío y sí que creo que la mía no es amarilla y me condiciona el partido».

Lesiones

«Obvio que cuando se lesiona un compañero hay preocupación, pero somos un equipo grande y cuando se lesiona uno, el que juegue va a estar preparado».