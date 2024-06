Valverde desvela el sorprendente método que usa para entenderse con Bellingham

Fede Valverde ha hablado antes de que comience la Copa América, en la que debutará con Uruguay la madrugada del domingo al lunes. El jugador del Real Madrid ha dado su punto de vista sobre el fichaje de Mbappé, además de comentar su relación con Bellingham, con Modric y con Kroos, su cambio de dorsal puesto que heredará el del alemán y, también, ha hablado sobre la promesa incumplida tras ganar la final de la Champions League.

Valverde ha sorprendido a la hora de hablar de Jude Bellingham. Señala las dificultades que tiene para mantener conversaciones con él, puesto que no se maneja muy bien con el inglés. De hecho, ha desvelado el método que utiliza a veces para entenderse. «A veces utilizo a Brahim como traductor», señala. También ha dicho que no está «seguro de cómo hablamos, pero nos entendemos».

También ha querido hablar sobre el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. Ha reconocido que «va a ser una locura» lo que suceda con el futbolista francés, puesto que es uno de los mejores futbolistas del mundo. De hecho, Valverde comenta que, tras ganar la Champions y con el fichaje del futbolista del PSG, los madridistas tienen «el mejor equipo del mundo».

La relación de Valverde y Kroos

Fede Valverde se ha pronunciado sobre sus referentes. Ha señalado algo que no es nuevo, puesto que siempre ha mostrado su admiración por sus dos incombustibles compañeros: «Me suelo fijar en Modric y en Kroos». El futbolista del Real Madrid siempre ha estado muy unido a dos de los más veteranos del vestuario, en los que se ha apoyado para crecer como futbolista, hasta convertirse en pieza clave para Ancelotti.

Sobre su cambio de dorsal, una vez que se ha confirmado la marcha de Kroos, también ha dicho unas palabras. Ha destacado que tomar el 8 del Real Madrid «será importante porque es el legado que dejó mi ídolo» y que es algo que le «enorgullece mucho». «El 15 fue importante porque gané muchos títulos con él», ha destacado sobre el que ha sido su número en las últimas temporadas.

El mediocentro charrúa ha contado también que tiene una promesa por cumplir, que es la de teñirse de rubio tras ganar la Champions ante el Borussia Dortmund. «Lo haré después de la Copa América. No tuve tiempo apenas terminamos la Champions, porque ya estábamos concentrando en Miami. Es poco serio que me pinte en medio de la competición», ha confirmado.

«Todavía no me creo todo lo que ha pasado, no tuve tiempo de asimilar o disfrutar. El fútbol es algo rápido y ya tienes que estar pensando en la siguiente competición», ha destacado sobre la temporada que acaba de finalizar. Ahora, el madridista intentará ponerle la guinda al curso con una gran actuación en la Copa América que se disputa en Estados Unidos. Uruguay está encuadrada en el grupo C, junto a Bolivia, Panamá y la selección anfitriona. No parten en principio como una de las favoritas, pero sí que son una de las selecciones llamadas a poder dar la sorpresa y colarse en las rondas finales, disputándole el título a las a priori favoritas Brasil y Argentina.