Jesús Vallejo es uno de los descartes del Real Madrid este verano. El defensa ya sabe que no tendrá hueco en la plantilla de Carlo Ancelotti, puesto que ya se lo han hecho saber. Sin embargo, él se resiste a marcharse. Quiere cumplir una nueva temporada en la disciplina madridista y su objetivo es pelear por el puesto, a sabiendas de la decisión del club de que no contará con minutos en la temporada que arranca en apenas unas semanas.

La llegada de Antonio Rüdiger le relega a un mayor ostracismo del que ya tenía. El jugador era el cuarto central y apenas entraba en los planes de Ancelotti, mientras que ahora, con el fichaje del alemán, pasará a ser la quinta opción para el centro de la zaga. Por ello, el club le ha instado a que se busque equipo, al no tener hueco en su posición y no contar para el técnico.

Pese a que desde el club y desde el cuerpo técnico le han hecho saber que no tendrá minutos la próxima campaña, Vallejo no quiere salir. El jugador quiere seguir dando el máximo en cada entrenamiento para tratar de hacerse un sitio y tener las posibilidades que no se le han brindado hasta ahora, aunque en la próxima campaña el puesto en la defensa madridista estará más caro que nunca.

Contrato hasta 2025

El Real Madrid ha agilizado en los últimos días la operación salida. El club quiere que los descartes se busquen equipo de cara al próximo curso y, en esa lista se encuentra Jesús Vallejo. Sin embargo, el club poco puede hacer más allá de comunicarle la decisión de que no cuentan con él. Si el futbolista no quiere marcharse, no lo hará, puesto que le quedan aún tres temporadas de contrato y se ve plenamente motivado y capacitado para conseguir ser importante para Ancelotti.

Vallejo regresó el pasado curso a Valdebebas, procedente de Granada, donde estuvo cedido, por una mera cuestión de necesidad del club. Las salidas de Ramos y Varane dejaban la defensa en cuadro, por lo que se recurrió a la opción más económica, que no era otra que la de recuperar al central aragonés. Prueba de ello son los 353 minutos que jugó, en ocho partidos. Aún así, el central no se rinde y quiere quedarse buscando dar un golpe de efecto que cambie su status dentro del equipo.