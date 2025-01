Vallejo, un callejón sin salida.

Cuando la ventana de fichajes de invierno encara su recta final, el único movimiento que se puede producir en el Real Madrid, que es la salida de Jesús Vallejo, no se producirá salvo sorpresa totalmente inesperada. Primero y más importante, porque el jugador, a pesar de haber recibido ofertas, no está por la labor de salir en este mes de febrero. El próximo 3 de febrero se cierra el mercado y el aragonés no apunta a salir.

Vallejo sabe que su futuro en el Real Madrid tiene fecha de caducidad. El 30 de junio acaba contrato y será su último día jugador del conjunto blanco. Pero hasta ese momento sabe perfectamente que sus minutos en el conjunto blanco serán inexistentes. Ancelotti tiene muy claro que no cuenta con el central y éste lo entiende a la perfección, pero también sabe que está en su derecho de consumir su contrato en el conjunto blanco.

Rüdiger, Tchouaméni, Asencio, Alaba y Mendy, en este orden, son los zagueros que tiene Ancelotti. Y por detrás aprieta Diego Aguado. El maño pasa los días en Valdebebas sin dar un sólo ruido, sin generar un problema, pero sin aportar absolutamente nada dentro del terreno de juego. Sólo suma 10 minutos en lo que va de temporada, esos que jugó contra el Alavés. Tiempo suficiente para que el italiano decidiese que se iban a acabar los premios.

Desde el entorno del jugador, tienen claro que Vallejo seguirá siendo un profesional hasta el último día. Haga las maletas en enero o espere a junio, el zaragozano no generará ningún mal ambiente dentro del vestuario madridista y continuará siendo un profesional. No obstante, desde el club blanco consideran que lo mejor que puede pasar es que encuentre un club donde pueda tener los minutos que no va a encontrar en la entidad madridista este curso.

Hay ejemplos recientes de jugadores que en el Real Madrid han decidido cumplir su contrato a pesar de tener un papel más que secundario. Por no decir que inexistente. Ya que Vallejo no cuenta para absolutamente nada para Ancelotti. No obstante, el futbolista, que se siente muy a gusto en Madrid, no tiene pensado hacer las maletas.

Un golpe sin importancia

Vallejo no viajó a Valladolid junto al resto de sus compañeros por «un pequeño golpe sin importancia». Poco importaba, por otro lado, ya que de haber viajado tampoco habría jugado. El defensa encarará sus últimos meses en el Real Madrid con la intención de recuperarse en todos los aspectos y, a partir de la próxima temporada, tratar de comenzar una nueva aventura en un club donde se vuelva a sentir futbolista.