Valdano un recado a Lamine Yamal tras el Clásico: «No midió el alcance de sus palabras»

Jorge Valdano es una de las grandes voces autorizadas del mundo del fútbol, más cuando hablamos del fútbol español. El que fuera jugador del Real Madrid entre los años 1984 y 1987, así como entrenador entre 1994 a 1996, y director deportivo entre 2003 y 2009, está más que autorizado para hablar del equipo blanco y su actualidad. Evidentemente el argentino no pasó por alto el Clásico y todo lo que sucedió tras el pitido final, con mensajes para Lamine Yamal y Vinicius.

La tensión del Clásico explotó tras el pitido final del árbitro, con el triunfo por 2-1 del Real Madrid, con un cruce de palabras entre Lamine Yamal y Dani Carvajal que derivó en una fuerte tangana donde estuvo involucrado todo el mundo.

Sobre lo sucedido, Valdano analiza y repasa cada una de las situaciones, con especial atención a Lamine Yamal y sus manifestaciones: «Al final del partido, hubo una representación, en la que cada jugador intentaba mandarle un mensaje a sus aficionados. ‘Estoy enfadado con Lamine, me peleo con Lamine, soy madridista…’. Una especie de carnaval a la que no le doy demasiada importancia».

Y es que Jorge Valdano está denotando actitudes y situaciones en Lamine nada positivas, sobre todo en sus intervenciones públicas y en cómo las mide. «Lo que no midió bien Lamine fue el alcance de sus palabras, probablemente porque todavía no ha sincronizado su importancia futbolística con su importancia personal, en aquellas cosas que dice», razonaba Valdano en Movistar+, que entiende que «tiene 18 años», pero que sus palabras han servido para «generar un estado de excitación al Bernabéu, que han motivado muchísimo a los jugadores del Real Madrid, que han jugado con un nivel de emoción, muy superior al que íbamos viendo en los últimos partidos, y esas palabras fueron las que encendieron la máquina».

Recado para Vinicius

Pero Jorge Valdano no sólo señaló a Lamine Yamal, sino que también mencionó a Vinicius y su episodio de rabia por ser sustituido durante el Clásico para dar refresco y entrada a Rodrygo. «Vinicius pierde el control. Se le sale la cadena… parece absolutamente incontrolable, y hasta se va al vestuario y ni siquiera se queda en el banquillo», recrimina el ex miembro del Real Madrid.

«Yo no sé si alguien habla con Vinicius en el vestuario del Real Madrid o no. Si hablan con él y lo convencen o si Vinicius revisa su actitud y vuelve al banquillo en son de paz. Es su manera de decir ‘se me salió la cadena, perdónenme’», analizaba Jorge Valdano, que recriminaba la actitud del brasileño: «Lo que ocurre es que una vez terminado el partido a Vinicius se le sale otra vez la cadena, esta vez en contra de Lamine Yamal. Hay un elemento de descontrol que está afectando a Vinicius».

Pese a su reprimenda, Valdano reconoce que Vinicius «estaba jugando muy bien, había hecho un buen partido, se sentía cómodo físicamente, se le veía muy fuerte y no entendía el cambio porque estaba convencido de que tenía en sus pies la posibilidad de desequilibrar el partido aún más».