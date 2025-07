Las tres opciones de Rodrygo: Real Madrid, Liverpool o Tottenham

Las semanas avanzan y el futuro de Rodrygo Goes continúa en el aire. El plan del jugador, en estos momentos y salvo acuerdo exprés con otro club, es estar presente el próximo lunes 4 de agosto en Valdebebas, día en el que los jugadores del Real Madrid se pondrán a las órdenes de Xabi Alonso para comenzar la pretemporada. Será la preparación más corta de la historia, en la que el técnico donostiarra, junto a su equipo, tratará de optimizar el rendimiento de sus futbolistas de cara al próximo curso.

Mientras tanto, Rodrygo es plenamente consciente de que su futuro no está ni mucho menos decidido y que se avecinan semanas frenéticas en las que deberá tomarse una decisión. El deseo principal del brasileño es continuar en el Real Madrid. Tiene contrato hasta 2027 y sigue convencido de que puede ser un jugador importante para Xabi Alonso, a pesar de lo sucedido en el Mundial de Clubes, donde tuvo un papel tremendamente secundario que sorprendió a todos, incluidos sus compañeros.

El Liverpool, el gran deseado

El Real Madrid es el deseo de Rodrygo, pero tanto él como su entorno saben perfectamente que su continuidad en el conjunto blanco no está asegurada, por lo que exploran otras opciones. Su marcha no es algo decidido, pero empieza a comprender que es una posibilidad real. Y aquí entra en juego el deseo del jugador frente a la realidad: su preferencia es el Liverpool, al que espera con paciencia, aunque hasta el momento desde Anfield no han realizado ningún movimiento por él.

El Liverpool es el destino ideal que contempla Rodrygo si, muy a su pesar, tiene que abandonar el Real Madrid. Es un equipo de primer nivel, que aspira a títulos y donde su carrera podría seguir evolucionando. La marcha de Luis Díaz y la posible salida de Darwin Núñez, además, le abrirían espacio en la plantilla. No obstante, debe quedar claro que, hasta la fecha, el club inglés no ha realizado ningún acercamiento formal.

El movimiento del Tottenham

Distinta es la situación con el Tottenham, con el que su entorno sí ha mantenido conversaciones. La posible salida de Son le permitiría convertirse en una pieza clave dentro del conjunto londinense. Rodrygo y su equipo escuchan con atención a los Spurs, pero existen más dudas que certezas en lo deportivo. El brasileño entiende que, aunque podría ser el líder del nuevo proyecto que preparan los ingleses, sería dar un paso atrás en su carrera, ya que la lucha por títulos se complicaría considerablemente.

El Real Madrid no pondrá trabas

Mientras tanto, el Real Madrid permanece a la espera de movimientos. Si Rodrygo solicita salir, el club no le pondrá trabas, siempre que llegue una oferta igual o superior a los 80 millones de euros. Si eso ocurre, desde el Santiago Bernabéu no le impedirán hacer las maletas. Aunque, por el momento, eso no ha sucedido.