Trent se abre en canal tras su nueva lesión: «Absolutamente destrozado por esto»

Trent Alexander-Arnold se abrió en canal este viernes a través de sus redes sociales dos días después de sufrir una nueva lesión que le mantendrá alejado del césped otros dos meses. Si en septiembre, cuando se estaba aclimatando al equipo blanco, sufrió una lesión muscular, el miércoles volvió a caer, esta vez del recto anterior del cuádriceps, con el mismo tiempo de baja para recuperarse.

El lateral derecho inglés, fichaje de renombre del club blanco el pasado verano, expresó cómo se siente tras este varapalo en su perfil oficial, asegurando que está «absolutamente destrozado por esto». «¡El momento duele pero voy a trabajar duro para volver más fuerte y mejor! Nos vemos en el 2026 madridistas», añadió en su publicación Trent.

La mala noticia para el Real Madrid, además de la lesión en sí, es que este nuevo contratiempo coincide con el momento en el que Trent estaba pudiendo comenzar a rendir a un buen nivel. De hecho, en el partido de la jornada 19 de Liga contra el Athletic dio la asistencia del primer gol de Kylian Mbappé. En el 55′ pidió el cambio al lesionarse y entró Raúl Asencio.

Alexander-Arnold no jugará más en 2026 y llegará justo a las primeras semanas del próximo año. De esa forma, es más que posible que se pierda la Supercopa de España (del 7 al 11 de enero). Su baja coincide con la de Dani Carvajal, por lo que Xabi Alonso tendrá que utilizar o bien a Fede Valverde, que ya se ha acostumbrado a esa demarcación, o a Asencio, que también ha jugado partidos en el carril derecho.

Qué partidos puede perderse Trent