La traición de James al Real Madrid en la final de la Champions

Faltan unas semanas para la final de la Champions League entre el Real Madrid y el Liverpool el próximo 28 de mayo en París, pero hay quien ya se ha posicionado sobre quién quiere que se lleve la Orejona. El ex jugador madridista James Rodríguez ha reconocido que en esta ocasión apoya a los ‘reds’, a pesar de contar con varios amigos en el conjunto blanco. El jugador de la Cafetera quiere que gane el Liverpool por su compatriota Luis Díaz, uno de los refuerzos del pasado invierno en la delantera del equipo de Jurgen Klopp.

“Quiero que quede campeón el Liverpool, tengo muchos amigos en el Real Madrid y es un equipo difícil para este tipo de partidos, pero quiero que gane Lucho (Díaz)”, aseguró James Rodríguez durante una charla en una popular plataforma de contenidos en streaming, en la que también estaban sus compatriotas Angellot Caro, de la selección colombiana de fútbol sala, y Jaime Echenique, el primer colombiano en debutar en la NBA.

A pesar de su pasado madridista, James Rodríguez, que cuenta en su palmarés con las Champions League blancas conquistadas en las finales de Milán y Cardiff, en esta ocasión, el centrocampista se inclina por el Liverpool por tener en sus filas al colombiano Luis Díaz. El ex del Everton no ha dudado en posicionarse a favor de los ‘reds’ el próximo 28 de mayo, pese a ir en contra de su anterior equipo y de Carlo Ancelotti ,con quien no sólo coincidió en el conjunto blanco, sino también en su etapa en Alemania y en Inglaterra.

El ahora jugador del Al Rayyan no descartó su vuelta a Europa el próximo verano. Ya les ha dicho a su club su intención de salir y James no quiere cerrarse ninguna puerta. “En unos días abre el mercado, veremos… Y a donde me quieran, voy. Volver a la élite es una posibilidad. Ya veremos quién quiere esta zurdita”, dijo el cafetero. Uno de sus posibles destinos estaría en el West Ham, de regreso a la Premier League.