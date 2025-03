Toni Freixa vuelve a faltar al respeto al Real Madrid: «Nosotros no lloramos»

Suele ser costumbre que el Barcelona se acuerde del Real Madrid con asuntos que nada tienen que ver o que directamente no vienen a cuento. Ese deje se le ha quedado a Toni Freixa, ex directivo del club azulgrana y candidato a la presidencia en las últimas elecciones en las que Joan Laporta fue reelegido. El Juez Único de Competición decidió este lunes la fecha del partido aplazado entre Barça y Osasuna de la jornada 27 de Liga por la muerte del doctor del equipo culé, Carles Miñarro, un horario que no ha gustado nada a la entidad blaugrana ni a su entrenador Hansi Flick.

Tampoco le ha contentado a Toni Freixa, que aunque poco vale su opinión acerca de este complicado tema, tiró de lo fácil y mandó un dardo al Real Madrid. «Nosotros no lloramos. No caigamos en lo mismo que caen otros. Me he leído la resolución. Ha sopesado diferentes opciones», reivindicó en un pódcast centrado en la actualidad culé de El Chiringuito de Jugones el abogado catalán, que hace unos días ya contestó a las palabras de Carlo Ancelotti en su rueda de prensa tras la victoria en Liga contra el Villarreal, en las que dejó claro la postura del Real Madrid, que no se volverá a presentar a un partido al que llegue con menos de 72 horas de descanso respecto al anterior.

«Pues no se presentan a jugar la vuelta de semis de Copa. La Real Sociedad clasificada para la final», celebraba un irónico Freixa en sus redes sociales en reacción al ‘anuncio’ de Ancelotti dirigido a la Liga y a su presidente Javier Tebas, que también le respondió con un mensaje lamentable escondido detrás de una pantalla.

Además, Freixa puso el ejemplo del que todo el mundo habla para atacar al Real Madrid tras su corto descanso entre el derbi de Champions contra el Atlético y el encuentro contra el Villarreal jugándose el todo por el todo en la Liga: «29 marzo 21:00 contra Leganés en Liga. 1 abril 21:30 contra Real Sociedad en Copa».

Toni Freixa y su fijación en el Real Madrid

«Entre el final de uno y el inicio del otro no hay 72 horas de descanso», recalcó Freixa, al que rápidamente le cayeron todo tipo de críticas. Ahora, el ex directivo culé acusa al Real Madrid de llorón cuando es el Barça el que se ve perjudicado por los horarios, aunque esta vez haya sido un juez de competición el que haya fijado este partido de los de Flick ante Osasuna el próximo jueves 27 de marzo, justo al acabar el parón de selecciones de la FIFA.

El principal motivo del enfado del Barcelona y de su entrenador es que no podrá contar con los jugadores latinoamericanos, véase Ronald Araujo, que va con Uruguay, o Raphinha, con Brasil. Sin embargo, el club blaugrana tiene difícil salida, ya que hay un precedente esta misma temporada en la Copa del Rey cuando la Real Sociedad jugó contra el Jove Español en primera ronda el pasado 21 de noviembre, justo al día siguiente de la ventana con muchos internacionales regresando, lo cual le ocurrirá al Barça si se mantiene la nueva fecha establecida.