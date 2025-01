Toni Freixa se aferra a ‘fake news’ sobre el Bernabéu para defender a Laporta

Toni Freixa volvió a la carga contra Florentino Pérez con un inesperado ataque que no venía a cuento a raíz de su defensa a Joan Laporta al abordar el caso Dani Olmo. El ex directivo del Barcelona y candidato a la presidencia en 2021, defendió a capa y espada al presidente del club azulgrana en medio del ridículo institucional con la no inscripción del jugador español, su fichaje estrella del pasado verano.

El catalán atacó nuevamente a Florentino por el lío de los conciertos en el Santiago Bernabéu, que no se reanudarán hasta la primavera de este año. Además, en respuesta a la posibilidad fallida de que se realizase una moción de censura contra Laporta, Freixa no sólo pidió paciencia, sino que arremetió contra el Real Madrid.

El pasado mes de septiembre el club blanco veía truncado su plan con los conciertos por la prohibición de realizarlos ante el gran ruido que eso generaba en los vecinos más cercanos al estadio. Este pequeño chasco, el único que ha sufrido el Real Madrid en la época más reciente, le sirvió a Toni Freixa para defender a su nuevo amigo Laporta, al que estaba enfrentado en las elecciones de 2021, por el caso Dani Olmo, que sigue sin ser inscrito por el Barça en la Liga.

«No me quiero meter con el Real Madrid, pero montemos un juicio por las licencias de los conciertos a ver si Florentino es un buen presidente», criticó Toni Freixa en El Partidazo de Cope, donde defendió a Laporta haciendo alusión a noticias falsas como que el Bernabéu opera con licencias caducadas. Además, denunció un «atropello» al Barcelona «de parte de la Liga y la Federación Española, incumpliendo la reglamentación federativa e impidiéndole un derecho que le corresponde».

Toxi Freixa y su nueva ‘amistad’ con Laporta

Este antiguo directivo culé dejó clara su opinión acerca de una moción de censura a Laporta, rogando que se le deje concluir su mandato. «Es que siempre estamos pidiendo y haciendo que el presidente se vaya, poniendo votos de censura. Y respeto para quien lo considere así porque está en los estatutos. Hasta se inventan una figura, que es la cuestión de confianza, que no está prevista en los estatutos, pero que se llega a decir y todo el mundo la va repitiendo, pero tendrían que hacer una cuestión de confianza. ¡Que esto no es el Congreso de los Diputados!», dijo alzando la voz en dicha tertulia.

Para colmo, catalogó al Barça como «el club más democrático que hay en España». «El Barça en los últimos 30 años, un presidente ha terminado su mandato de forma natural solo una vez, y fue Laporta precisamente en el 2010, en un mandato en el que además hubo un voto de censura, por cierto», recordó.

Y en cuanto al fracaso con la no inscripción de Olmo y Pau Víctor, Toni Freixa continúa empeñado en escudar a Laporta y a su pésima gestión del club: «A Laporta le critica mucha gente que antes le aplaudía. Que ahora haya gente que se sienta decepcionada. Pero apelo a algo muy serio: el Barça es una responsabilidad, y para mí, al cien por cien, creo que Laporta lo hace lo mejor posible». «Si tenemos que montar un juicio por cada cosa que no sale bien…», especuló antes de sacar el asunto de los conciertos sin ningún motivo.