El mensaje de Mourinho a Florentino Pérez: «Me arrepiento de haberle dicho que no»

José Mourinho es un enamorado del Real Madrid desde que se sentó en su banquillo en un ya lejano 2010. El portugués estuvo tres temporadas al frente del equipo blanco y ahora, 15 años después, ha reconocido en una de las cosas que más le pesan es el no haber estado más año como técnico de la entidad madridista.

Al ser cuestionado de qué tiene remordimientos a lo largo de su carrera, fue claro: «Muchos, si hablamos de partidos. En cuanto a decisiones profesionales, el ‘no’ a la oferta de continuar de Florentino Pérez. Me dijo: ‘Mou, no te vayas ahora, ya has hecho lo difícil, ahora empieza lo mejor’. Sabía que era verdad, pero quería volver al Chelsea después de tres años de grandes desafíos en España».

Mourinho, en esta entrevista concedida al Corriere Dello Sport, recuerda el momento en el que se marchó del Real Madrid en 2013 después de un curso en el que fue subcampeón de Liga, de Copa y cayó eliminado en las semifinales de la Champions contra el Borussia Dortmund. El luso se marchó por el desgaste provocado con buena parte del vestuario.

En los tres años que estuvo como entrenador del Real Madrid, lo más importante que logró Mourinho fue recuperar el gen ganado perdido del equipo blanco. En su palmarés como técnico del equipo blanco figura una Liga, la mejor de la historia, una Copa del Rey y una Supercopa de España, pero su legado más importante recae en que los blancos volvieron a ser competitivos. De hecho, alcanzó tres semifinales de Champions seguidas.

Desde que abandonó el Real Madrid, el portugués solo ha levantado tres títulos en más de una década, entrenando en cinco equipos diferentes. Estos títulos son la Premier con el Chelsea, la Conference con la Roma y una Europa League con el Manchester United.