Toda la verdad sobre la ‘operación Nico Paz’: un ultimátum y un deseo cumplido

La operación de Nico Paz ha sido una jugada maestra del Real Madrid. Una de esas negociaciones en las que todas las partes terminan satisfechas. El club blanco consigue el objetivo que se había marcado hace semanas, el Como retiene a su gran estrella y el futbolista continúa creciendo en un proyecto donde será uno de los líderes. Todos ganan.

El gran vencedor, al menos desde el punto de vista económico, es el Real Madrid. En Valdebebas tenían tomada una decisión desde hace tiempo: este verano había que hacer caja con Nico Paz. Y, si podía ser antes del 30 de junio, mejor todavía. De esta manera, el dinero de la operación entra en las cuentas del ejercicio 2025-2026, algo muy importante para cerrar el balance económico de la temporada y seguir teniendo margen para afrontar el resto de movimientos del mercado.

Por eso el Real Madrid comunicó hace varias semanas al Como que las condiciones pactadas un año atrás habían cambiado. Si el conjunto italiano quería seguir contando con Nico Paz, tendría que renegociar la operación. De lo contrario, el club blanco ejecutaría la cláusula de recompra de nueve millones de euros y recuperaría al futbolista para, posteriormente, buscar una fórmula que permitiera venderlo sin incurrir en una operación puente, una práctica castigada por la FIFA. La opción que se manejaba era una cesión con obligación de compra, pero nunca llegó a ser necesaria.

En un primer momento, el Como no aceptó el cambio de escenario. El club italiano defendía el acuerdo firmado el pasado verano, ya que al Real Madrid todavía le quedaba una temporada más para ejercer la recompra, que en ese caso ascendería a diez millones de euros. Sin embargo, en Valdebebas tenían muy claro que el contexto había cambiado por completo. Nico Paz ya no era un futbolista cuyo 100% pudiera valorarse en 18, 19 o 20 millones de euros. Después de la temporada firmada en Italia, su crecimiento había disparado su cotización y el Real Madrid no estaba dispuesto a regalar un activo que considera estratégico.

El Como cedió y Cesc sonrió

Ante la firmeza de la postura madridista, el Como terminó dando el paso definitivo. Cesc Fàbregas insistió internamente en que Nico Paz era el futbolista sobre el que debía construirse el proyecto y el club italiano realizó un esfuerzo económico sin precedentes. Finalmente, abonó 60 millones de euros por el 50% de los derechos del internacional argentino. A cambio, el Real Madrid se reserva durante una temporada una opción de recompra fijada en 80 millones de euros. Traducido: si los blancos deciden recuperarlo el próximo verano, el coste real de la operación sería de apenas 20 millones, teniendo en cuenta los 60 ingresados ahora.

Nico jugará donde quiere… de momento

Y el tercer ganador es el propio Nico Paz. El argentino nunca vio clara la posibilidad de regresar este verano al Santiago Bernabéu. Tiene claro que quiere volver al club donde se formó, pero cuando lo haga quiere sentirse realmente importante. Ahora mismo, con la llegada de Mourinho y una competencia feroz en el centro del campo, todavía más tras el fichaje de Bernardo Silva, ese protagonismo no estaba garantizado.

En el Como, en cambio, seguirá siendo el líder absoluto del proyecto. Será uno de los referentes de Cesc Fàbregas, disputará por primera vez en la historia del club la Champions y continuará creciendo en un entorno que considera perfecto para su desarrollo. El Real Madrid hace caja sin perder el control sobre una de las mayores joyas de su cantera, el Como retiene a su estrella y Nico Paz sigue el camino que él mismo considera mejor para su carrera. Difícil encontrar una operación en la que todos salgan tan satisfechos.