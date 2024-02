Una de las polémicas del partido ante el Leipzig llegó en el minuto 2 de encuentro cuando el árbitro, Irfan Peljto, decidió anular un gol de Sesko por fuera de juego posicional de Henrichs, que se encontraba detrás de Lunin en posición irregular. El ex jugador del Arsenal y del FC Barcelona y ahora analista, Thierry Henry, ha explicado de forma sencilla y contundente el motivo por el que el colegiado, tras consensuarlo con el VAR, decidió no dar validez al tanto del conjunto alemán.

«Viendo el partido pensé que era gol… pero cuando miras con atención, cuando el balón va a ser golpeado por Xaver Schlager, puedes ver a Benjamin Henrichs en el camino del portero. No creo que Lunin hubiera llegado hasta Sesko marcando el gol, pero si estás en fuera de juego y te pones en el camino del portero, será fuera de juego», aclara el ex delantero y leyenda francesa.

Además, Henry explicó que «si estás en fuera de juego y no quieres intervenir, levanta las manos o no te muevas. Si hubiera hecho eso, creo que el gol hubiera valido. Obviamente, si vas en la trayectoria del portero… no es un gran empujón pero es una acción fuera de lugar».

Esta versión coincide con lo que expresaron tras el partido tanto algunos analistas arbitrales como ex porteros profesionales que entendieron a la perfección la decisión del árbitro bosnio de invalidar el tanto por fuera de juego posicional del jugador del Leipzig que, primero toca a Lunin con un leve empujón y más tarde se coloca en la trayectoria del portero ucraniano cuando inicia la carrera para volver bajo los palos.

El reglamento avala la decisión

Carlo Ancelotti también se alineó con esta opinión tras ver la jugada varias veces después del partido. «Entiendo que lo ha anulado por interferencia al portero. El jugador estaba empujando a Lunin y creo que era fuera de juego bastante claro», expresó el técnico italiano del Real Madrid.

Por su parte, la versión y la opinión de Marco Rose, entrenador del RB Leipzig, fue totalmente contraria aunque se mostró comprensivo con el colegiado. «No era fuera de juego, ni falta. Era gol, no sabemos por qué no se dio validez a esa acción. Todos han visto que no era la decisión correcta», espetó el técnico alemán.

«Puede que el árbitro estuviera algo nervioso por ser su primer partido a este nivel… si lo ve de nuevo, diría que se ha equivocado», comentó Rose demostrando cierta empatía hacia el colegiado bosnio que, no hay que olvidar, tuvo el apoyo del neerlandés Pol Voekel, responsable del VAR en Alemania.

Sin duda, se trata de una jugada controvertida ya que pudo cambiar el signo del partido pero, con el reglamento en la mano, bien arbitrada. Ya en la segunda mitad, Brahim anotó un gran gol que, junto a la soberbia actuación de Lunin bajo los palos, significó la victoria blanca que deja el camino muy despejado para la vuelta y para estar en el bombo de cuartos de final.