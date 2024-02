Lunin se consagra en Leipzig

Se acabó. Ya no hay más debate. Lunin lo ha parado. Cinco partidos seguidos han sido suficientes para poner punto final a cualquier tipo de duda sobre quién es el portero titular del Real Madrid. ¿Esto quiere decir que Kepa va a pasar al ostracismo más absoluto? Pues posiblemente no. El vasco tendrá sus momentos, pero ya nada será igual. El ucraniano es el guardameta del conjunto blanco, por lo menos, hasta que vuelva Courtois. Luego, ya se verá qué sucede bajo los palos madridistas.

Lunin se consagró en Leipzig. Es probable que el partido de ida de los octavos de final de la Champions haya sido la mejor actuación de su carrera. O, por lo menos, la mejor que ha firmado como jugador del Real Madrid. Eso sin duda. Nueve paradas hizo a los alemanes para dejar su portería a cero y encarrilar el pase de los suyos a los cuartos de final de la Champions. Esto habla mal de los blancos, ya que concedieron más de lo que debía, y muy bien del ucraniano, que igualó el registro de Courtois ante el Liverpool en París. Posiblemente, la mejor actuación individual de un jugador en una final de Copa de Europa.

Lunin ha sido capaz de dar la vuelta a una situación que parecía imposible. A un debate que no existía en el Real Madrid. O, por lo menos, en el vestuario y, especialmente, entre Ancelotti y su cuerpo técnico. Desde la tercera jornada de Liga, Kepa pasó a ser el portero titular del conjunto blanco. Poco importaron las actuaciones del ucraniano ante el Athletic y el Almería, ambas a domicilio, la decisión estaba tomada. Pero, el fútbol, caprichoso cuanto menos, le tenía una oportunidad preparada.

Kepa se lesionó durante el calentamiento previo al duelo que enfrentó en Champions a Real Madrid y Sporting de Braga en el Santiago Bernabéu y Lunin no dejó pasar esa oportunidad. Con grandes actuaciones abrió un debate que, finalmente, él mismo ha terminado cerrando tras hacerse definitivamente con la portería de los blancos.

La mentalidad de Lunin

En todo este proceso la mentalidad de Lunin ha sido clave. Un hombre obsesionado con el trabajo que sabía que tenía imposible quitar el puesto a Courtois, el mejor portero del mundo. Eso sí, diferente veía la situación con Kepa. Aunque el vasco sin hacer nada le ganó el puesto en un primer momento, él sabía que podía pelear esta situación.

Lunin sentía que en el Real Madrid no progresaba y tenía decidido hacer las maletas. De hecho, no lo hizo por petición del club. Su relación con Llopis no era mala, pero no terminaban de entenderse. Encima, llegó Kepa, un guardameta al que el entrenador de porteros había tenido en el Athletic cuando empezaba su carrera. A pesar de esto, se comportó como un profesional, empezó a sentirse mejor en los entrenamientos y, cuando le llegó la oportunidad, la aprovechó sin dudar.

En el Real Madrid valoran muy positivamente como, a pesar de la inactividad, estuvo preparado para cuando Ancelotti le requirió jugar. Su cabeza había sido clave y su profesionalidad incuestionable. Ahora, la confianza que está adquiriendo le está permitiendo convertirse en un portero de absoluta garantía para los blancos.

El toque a Ancelotti

En el Real Madrid no sentaron bien las palabras que Ancelotti pronunció tras la victoria de los blancos ante el Cádiz. El italiano dejó claro hiciese lo que hiciese Lunin, Kepa iba a ser el titular cuando se recuperase. Una afirmación que no sentó bien en la entidad, como se lo hicieron ver a Carletto, ni en el vestuario, donde todos arroparon a un portero serio e introvertido, pero que se ha ganado el cariño de sus compañeros.

Ancelotti tuvo que rectificar, nunca ha tenido problema cuando se ha equivocado, y ha sido justo. Ha dado oportunidades a los dos porteros, tanto a Kepa como a Lunin, y finalmente ha sido el ucraniano el que ha ganado el debate con su rendimiento bajo los palos.