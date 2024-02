El árbitro anuló un gol al Leipzig por un fuera de juego de Henrichs mientras empujaba a Lunin

Al Leipzig le anularon un gol en el primer minuto de juego ante el Real Madrid. El colegiado acertó al señalar un fuera de juego posicional de Henrichs, que empujó a Lunin, impidiéndole retroceder hacia la portería, instantes antes de que Sesko marcara de cabeza. Fue el asistente quien lo vio desde el primer momento y levantó la bandera, siendo confirmada la posición antirreglamentaria desde el VAR.

Henrichs evitó que su equipo se adelantara con una acción confusa, pero que no paso desapercibida para el colegiado. Mientras que parecía que también estaba en fuera de juego Sesko, que fue el encargado de marcar. Las imágenes confirmaban que el delantero del Leipzig se encontraba habilitado, pero no su compañero.

El árbitro y su asistente acertaron desde el primer momento. El fuera de juego que se indicó desde la banda fue el del mediocentro, por interferir en la jugada impidiendo que Lunin se dirigiera hacia su portería, puesto que había salido instantes antes a despejar el balón. De hecho, en caso de que hubieran señalado el de Sesko, el colegiado debería haber ido al monitor para revisar la jugada y valorar si, según su parecer, influía en la jugada o no. Algo que no sucedió, lo que indica que desde el primer momento se pitó ese fuera de juego de Henrichs y no otro.

La UEFA confirma el fuera de juego de Henrichs

La acción fue más que dudosa, pero el colegiado del encuentro, el bosnio Irfan Peljto, no tuvo dudas. Su asistente le indicó que el futbolista germano había interferido en la jugada, puesto que obstruye a Lunin, mientras que se encontraba adelantado. Desde el VAR, únicamente tuvieron que confirmar su posición con el sistema de fuera de juego semiautomático que se utiliza en Champions.

De hecho, en la página web de la UEFA se confirmó que el gol fue anulado por la posición de Henrichs, aclarando cualquier tipo de duda que pudiera haber. «Henrichs (Leipzig) está en posición de fuera de juego», señalan desde un primer momento, informando después de la revisión del VAR y de la finalización de la misma, confirmando después que el gol no subía al marcador.