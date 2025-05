Tebas ataca de nuevo: “Los clubes se quejan una vez o dos, el Real Madrid todas las semanas”

Javier Tebas ha vuelto a cargar este miércoles por enésima vez contra el Real Madrid en una que entrevista que ha concedido a la Fundación Juan XXIII. Y es que el mandamás de la Liga ha vuelto a sacar las tensiones existentes entre el club blanco y el colectivo arbitral, las cuales se acentuaron por lo sucedido en la final de la Copa del Rey debido a las declaraciones de De Burgos Bengoetxea y González Fuertes en relación a los vídeos que lanzó Real Madrid TV sobre las polémicas arbitrales de ambos colegiados.

El patrón de la Liga ha explicado que sobre la mesa de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) está «modificar cosas necesarias» en el arbitraje, pero ha apuntado que lo importante es cómo los clubes «hacen público su enfado», ya que el ser humano, los árbitros, «se seguirá equivocando». «El tema de los árbitros se está intentando generalizar de muchos clubes. Es verdad que los clubes se quejan, pero se quejan una vez, dos veces al año. En cambio, el Real Madrid, como Real Madrid TV, son todas las semanas», ha afirmado Tebas.

Asimismo, el jefe de la patronal del fútbol español ha recalcado que en esos encuentros con la RFEF también está presente el club blanco, y ha apuntado a lo que considera como gran problema del enfoque arbitral. «Estamos en una reunión con la Federación, los árbitros, incluido el Real Madrid, para modificar ciertas cosas que son necesarios en el arbitraje, de gobernanza, de organización. Esperemos que eso contribuya, pero bueno también soy escéptico porque el ser humano se seguirá equivocando», ha puntualizado.

«RMTV tiene un efecto altavoz peligroso»

Con respecto a la indignación que ha ido mostrando el Real Madrid a lo largo de toda la temporada por las actuaciones arbitrales en las que se ha visto claramente perjudicado, Tebas ha subrayado que hay que «tener cuidado» con la manera en la que se hace público «este enfado con los árbitros». «Esto es lo que a mí me preocupa más. Es verdad que los clubes hacen notas a veces duras con los árbitros, pero no son todas las semanas y a todas horas, que además es un efecto altavoz, que todo lo que publica Real Madrid TV, a la media hora está en los medios deportivos. Es un efecto altavoz peligroso», ha indicado.

Por otro lado, Tebas ha reconocido que la rueda de prensa de los árbitros previa a la final de Copa no fue el momento oportuno, pero lamentó la postura del Madrid. «Fue un tema complicado, los árbitros son personas. A lo mejor las ruedas de prensa previa a estos partidos no se deberían hacer, sino siempre a posteriori, pero también creo que la postura del Real Madrid, filtrando por un lado que no iba a jugar y luego que va a jugar no fue nada bueno para el fútbol ni para el Real Madrid», ha dicho el presidente de la Liga.

«Florentino es adversario»

Tebas también ha hablado sobre cómo está su relación con el presidente del Real Madrid, especialmente tras la irrupción de la Superliga, y cómo está gestionando los ataques de odio en las redes sociales. «Florentino Pérez es adversario en los conceptos de cómo quiero el fútbol profesional. Estamos en las antípodas. Él quiere, como he dicho antes, un fútbol elitista, de la oligarquía. Él dice mucho que él genera todo, que el Madrid genera todo y un poco el Barcelona. Los demás, parece ser que tenemos que recoger las migajas», ha explicado.

Por este motivo, Tebas ha indicado que a día de hoy, su relación con Florentino es «irreconciliable». «Estoy enfrentado. Considero que ha sido un gran gestor del Real Madrid, que ha hecho un Madrid potente, empresarial, grande. Pero una cosa es gestionar clubes y otra cosa es gestionar una competición y la industria. Hace muchas afirmaciones de la industria equivocadas. ¿Irreconciliable? Sí, porque la postura de lo que ha hablado son dos modelos de fútbol absolutamente diferentes», ha asegurado el patrón de la Liga.