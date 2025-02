Tebas tiembla con la posibilidad de que el Real Madrid abandone la Liga: «Es imposible y lo saben»

Javier Tebas ha demostrado que no le gusta nada la idea de que el Real Madrid abandone la Liga. El presidente de la patronal es de las personas que más atacan al club blanco, pero también a la que más le interesa que juegue en su competición, ya que por mucho que le critique continúa siendo el que sostiene su producto en Europa y el principal valor del fútbol español.

Este martes Tebas consideró «imposible» que los blancos abandonen la Liga para irse a alguna otra de las grandes europeas. Las polémicas arbitrales sucedidas en las últimas tres semanas han generado un gran descontento en el Real Madrid, que está totalmente en contra de los árbitros actuales como manifestó en su famosa carta dirigida a la Federación.

«Es un bulo, es imposible y ellos mismos lo saben. Hay una Ley del Deporte que dice que los clubes de España tienen que jugar las competiciones nacionales de forma obligatoria. Se cuenta para reafirmar la estrategia que están siguiendo. ¿A qué Liga van a ir?, dijo Tebas.

El presidente de la Liga, en una charla con Los Desayunos de La Crónica de Badajoz, repasó los temas de la actualidad deportiva, especialmente el conflicto entre el Real Madrid y los árbitros, lo cual ha generado varias informaciones que barruntan un hartazgo límite que llevaría al club a abandonar el campeonato doméstico español.

Sobre el arbitraje, Tebas dijo que el «sistema» actual «es mejorable», aunque afirmó que «la Liga no está adulterada». «Cuando salió el tema Negreira se hizo una reunión con los clubes y se valoró cambiar el sistema para que no dependiera de un organismo, una reunión a la que no asistió el Real Madrid. Aquí hay un relato para destruir la Liga nacional. Si todos los clubes tuvieran televisión esto sería un infierno», comentó, insistiendo en un relato victimista que no existe.

La última jugarreta de Tebas al Real Madrid

Tebas demostró que no confía en que el Real Madrid elimine este miércoles al Manchester City en Champions porque perjudicó a los blancos con los horarios de la jornada 26 de Liga, en la que pondrá a los de Carlo Ancelotti a jugar el domingo 2 de marzo a las 16:15 horas en Sevilla contra el Betis, pudiendo tocar la ida de octavos de final el martes 4 de la semana siguiente.