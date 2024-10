Tebas saca pecho de su nefasta lucha contra el racismo: «Hay denuncias que ni Vinicius sabe»

Javier Tebas se ha pronunciado sobre el racismo en la Liga y la labor que hace la patronal para tratar de paliarlo. Una lucha que, como se ha podido comprobar, es nefasta, puesto que los futbolistas siguen sufriendo ataques racistas dentro y fuera de los terrenos de juego. Sin embargo, el presidente del campeonato no ha dudado en sacar pecho de la labor que se está haciendo desde el organismo que dirige. «Hay denuncias contra Vinicius que ni él sabía que le habían insultado», ha comentado.

De esta forma, el presidente de la Liga vuelve a utilizar al futbolista del Real Madrid para hablar sobre el racismo en la competición, algo que se ha convertido en habitual en muchos de los campos de Primera División. De hecho, el propio brasileño ha denunciado en más de una ocasión que las medidas que toman desde la institución dirigida por Tebas no son nada efectivas.

Sin ir más lejos, en el mayor aquelarre racista que ha sufrido en los últimos años Vinicius, en Mestalla en 2023, se enzarzó con Tebas en redes sociales con comunicados cruzados en los que el madridista reclamaba más contundencia contra los racistas y mayor protección contra los futbolistas, mientras que el presidente de la Liga le reclamaba un mayor compromiso.

«Ya que los que deberían no te explican qué es y qué puede hacer La Liga en los casos de racismo, hemos intentado explicártelo nosotros, pero no te has presentado a ninguna de las dos fechas acordadas que tú mismo solicitaste. Antes de criticar e injuriar a La Liga, es necesario que te informes adecuadamente, Vinicius. No te dejes manipular y asegúrate de entender bien las competencias de cada uno y el trabajo que venimos haciendo juntos», dijo Tebas entonces.

Tebas denunció a Vinicius en Mestalla

Por si fuera poco, ese día, la Liga, en la denuncia presentada ante Antiviolencia, recogía que el futbolista del Real Madrid había provocado a la grada cuando fue expulsado después de que le llamara «mono» un grupo de radicales ubicados en el fondo de Mestalla. Entre las denuncias de los cánticos, se incluía una contra el propio Vinicius, al que ahora Tebas no para de alabar para tratar de dar una imagen de que ambos combaten la lucha contra la lacra del racismo en nuestro fútbol.

Pese a esto último, el presidente de la patronal no ha dudado en colgarse la medalla por la condena que se impuso a esos racistas que insultaron a Vinicius. «La Liga logra la primera sentencia condenatoria en España por insultos racistas en el fútbol. Se ha impuesto a los tres culpables que insultaron a Vinicius en Mestalla una pena de 8 meses de prisión y la imposibilidad de acceder a un estadio durante 2 años», celebraba el presidente de la competición en redes sociales hace unos meses.