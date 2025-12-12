Tebas hace de presidente del Real Madrid: «Xabi Alonso está preparado para sacarlo adelante»

La crisis del Real Madrid es algo que está sacudiendo el mundo del fútbol, incluyendo a Javier Tebas. A pesar de la guerra constante que tiene el presidente de la Liga con Florentino Pérez y el club blanco, la crítica situación de Xabi Alonso le ha hecho pronunciarse para salir en su defensa y mostrar confianza en que podrá salvar su puesto.

«Esta película ya la he visto muchas veces y creo que son un equipo que remonta estas circunstancias. Él tiene ‘ADN Real Madrid’ y creo que todos saldrán adelante, Xabi Alonso y los jugadores, porque tienen ese ADN que les han enseñado desde pequeños y a Xabi desde la casa», expresó Tebas.

Con solo dos victorias en los últimos ocho partidos, el conjunto blanco vive una crisis que ha tensado la relación en el vestuario. El técnico tolosarra aún confía en su mensaje de tranquilidad y el presidente avala su discurso para que no tire la toalla: «Le aconsejaría que siga siendo él. Es un entrenador que ha triunfado y no es fácil hacerlo en la Bundesliga con la competencia que hay allí. Está perfectamente preparado para sacar esto adelante. Ánimo a él y al Real Madrid, porque de estas situaciones siempre salen», añadió en un evento de la Liga sobre la campaña contra el odio en el fútbol.

Tebas defiende a Xabi Alonso…y a Vinicius

Además de defender a Xabi, Tebas insistió en la importancia de acabar con los discursos de odio y los insultos en los estadios, entre los que se encuentra Vinicius Junior como uno de los que siempre está en el centro de la furia de las aficiones rivales. Aunque le preguntaron sobre Lamine Yamal, fue muy claro para señalar una de las razones por las que el brasileño es tan señalado.

«Seguiremos trabajando para que llegue a no recibir ninguno (Lamine). Los jugadores que destacan son los más atacados. Pasó con Vinicius. Si no fuera tan bueno y líder, probablemente no recibiría tantos ataques. Aun así, hay que evitar cualquier agresión. Y si un jugador es especialmente atacado, debemos estar todavía más cerca de él para erradicar cualquier insulto o forma de odio», zanjó.