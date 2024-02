Javier Tebas ha anunciado que la Liga va a tomar medidas contra Real Madrid TV, sin detallar en qué consisten exactamente dichas actuaciones. El presidente de la competición española ha opinado que «nadie pone el cascabel al gato» en este tema y ha subrayado que «los árbitros bastante tienen con el caso Negreira».

«Nunca había visto tanta crispación arbitral. Real Madrid TV hacia los colegiados. El canal es una concesión pública. Estoy seguro que lo concedieron asumiendo que iba a respetar los valores del deporte. Hay que revisar las condiciones de la concesión. La Liga está empezando a hacer actuaciones contra los vídeos», anunció Tebas.

«¿Os imagináis un vídeo de los árbitros creado por el Barça y que le sigan el resto de clubs? Nos cargaríamos el fútbol. Es evidente que no podemos seguir en esta línea. Nadie pone el cascabel al gato sobre los vídeos por lo que es el Real Madrid en este país. Impone respeto. Los árbitros bastante tienen con el caso Negreira. Llevo de presidente diez años y tener a Florentino enfrente todos los días no es cómodo», añadió el presidente de la Liga.

Tebas también dijo que el ‘caso Negreira’ es «el tema más grave a nivel arbitral» de los que afectan al fútbol español, agregando que está esperando al proceso judicial para «esclarecer» los hechos. «Algunos pretenden que se fusile al Barça por el caso Negreira y que vaya de rodillas de Barcelona a Madrid a pedir perdón a Las Rozas y después al Bernabéu», indicó en declaraciones recogidas por La Vanguardia.

En cuanto a la Superliga, Tebas manifestó que el proyecto «lo lidera Florentino». «Laporta no lidera nada, bastante tiene con el Barça. Laporta está esperando a ver si le toca la lotería porque cree que será la solución económica para el club. Ya puede esperar porque no va a serlo», desafió al presidente del FC Barcelona.

Tebas y Real Madrid TV

Este anunció de Tebas de que la Liga tomará medidas contra la televisión del Real Madrid es un paso más en su escalada dentro de su enésimo enfrentamiento con el club blanco. El pasado mes de diciembre, el mandatario ya criticó que «se construyen relatos, sobre todo, desde Real Madrid tv que son muy peligrosos para el fútbol».

«¿Que no están acertados los árbitros? Pues efectivamente… ¿Que hay que mejorar muchas cosas del tema arbitral? No lo vengo diciendo ahora, lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo y entonces el Real Madrid no me apoyaba cuando lo venía diciendo», dijo en aquel momento.

«Lo que pasa es que se está generando alrededor de los árbitros, sobre todo por Real Madrid TV, a lo mejor es un efecto que no es bueno. Si estás todo el día señalando con el dedo y te lo meten en el ojo pues a lo mejor algún día se enfada. Creo que no es el camino adecuado», apostilló.