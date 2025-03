Tebas ahora se cree entrenador y ataca a Ancelotti: «Si haces los cambios en el 85′, ¿de qué te quejas?»

Javier Tebas vuelve a la carga contra el Real Madrid y, en esta ocasión, ataca directamente a Carlo Ancelotti. El presidente de la Liga sigue dándole vueltas a las palabras que pronunció el técnico en Villarreal, hace ya dos semanas, quejándose por el poco descanso que tenían sus futbolistas por culpa de la patronal y sus horarios. Ahora, el presidente del campeonato se pasa de frenada, cuestionando la labor del entrenador del conjunto blanco y dándole lecciones. «Si haces los cambios a partir del minuto 85, ¿de qué te quejas?», ha señalado.

El presidente de la Liga ha atacado directamente al técnico del Real Madrid, por quejarse tras el partido en Villarreal de las menos de 72 horas que habían dado de descanso a los madridistas tras el partido de vuelta de octavos de final de la Champions. Los madridistas terminaron de jugar el miércoles casi a medianoche, tras una intensa prórroga, y jugaron en La Cerámica el sábado a las 16:15 horas, pudiendo hacerlo el domingo. Un claro agravio respecto a lo que hizo la Liga con Barcelona y Atlético, que también participaron en Champions, y que sí jugaron luego el domingo.

Pero el patrón del fútbol español no ha dudado en volver a sacar pecho de sus cacicadas. En esta ocasión, para lanzar un ataque injustificado contra las quejas de Carlo Ancelotti, que llegó a decir que no se presentarían a un partido con menos de 72 horas de descanso. Esas palabras siguen coleando y más tras el horario del Barcelona-Osasuna, donde ambos conjuntos no han podido contar al 100% con futbolistas que llegaban de jugar con sus selecciones.

Tebas ha vuelto a remover el asunto y ha clamado contra Ancelotti: «Ahora tengo el problema de las 72 horas. Ya sabíamos que pasaba con jueves y domingo. Están los cinco cambios que fueron para refrescar las plantillas. Quien se queja es el que hace los cambios en el minuto 85, ¿cómo va a rotar jugadores? ¿Cuántos jugadores del Real Madrid han jugado el 85% o 65% de minutos? No puede ser que la culpa de todo sea de lo mismo».