Flick contesta a Ancelotti por el descanso: «Estoy orgulloso de que seamos el Barça y no el Real Madrid»

Hansi Flick le tiró un dardo a Carlo Ancelotti en la previa del Barcelona-Osasuna, por las quejas del entrenador del Real Madrid de 72 horas de descanso entre partido y partido. El técnico madridista protestó tras la victoria de los blancos en Villarreal, después de venir de un duro derbi en el Metropolitano contra el Atlético en la Champions League, que se decidió en la tanda de penaltis.

El Real Madrid jugó el miércoles a las 21:00 horas contra el Atlético la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, y Tebas puso su partido de la jornada 28 contra el Villarreal el sábado a las 18:30 horas en La Cerámica. Es decir, no habían pasado ni 72 horas entre un partido y otro. Y más aún, teniendo en cuenta que el derbi se alargó hasta la tanda de penaltis. No era la primera vez que sucedía y por eso Ancelotti estalló en sala de prensa al hablar del cansancio del equipo y del calendario.

«La explicación que le doy es que este equipo tiene carácter y compromiso. No siempre lo pueden hacer, a veces me enfado con ellos, pero han hecho un esfuerzo fundamental. Nunca más vamos a jugar un partido con menos de 72 horas de descanso. Lo hemos pedido dos veces a la Liga y no ha pasado nada, pero esta es la última vez», señaló el técnico italiano después de vencer por 1-2 en Villarreal gracias a un doblete de Mbappé, remontando así el tanto inicial de Foyth que ponía por delante a los locales.

Así de claro manifestó Carlo Ancelotti la postura del Real Madrid después de que los blancos tuvieran que afrontar el partido de la jornada 28 de Liga contra el Villarreal cuando no habían transcurrido ni tres días desde la exigente vuelta de los octavos de final de Champions ante el Atlético en el Metropolitano.

Al Barcelona le va a suceder lo mismo esta semana, ya que este jueves se enfrenta al Osasuna a las 21:00 horas y el domingo a las 16:15 horas contra el Girona. Es por eso que le preguntaron a Hansi Flick por las quejas de Ancelotti sobre el calendario y el tiempo de descanso entre partidos y el alemán no se mordió la lengua y le lanzó un dardo al italiano: «Somos el Barça y no el Real Madrid y estoy muy orgulloso de que seamos el Barça».