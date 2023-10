Tchouaméni acude al rescate de Mbappé en Francia

Aurélien Tchouaméni ha acudido al rescate de Kylian Mbappé con la selección francesa. El del PSG, como capitán del equipo, debería de haber sido el encargado de hablar antes del importantísimo partido que medirá a Francia con Holanda en Ámsterdam. Sin embargo, no está en su mejor momento, por lo que han decidido protegerle y que fuera el mediocentro del Real Madrid, que se encuentra en una situación completamente distinta a la del delantero, quien diese la cara.

El madridista fue preguntado sobre la ausencia de su compañero y no dudó en deshacerse en elogios hacia él. «No sé si estaba planeado, me lo dijo el entrenador y acepté, no podía decir que no», señaló sobre su presencia en la rueda de prensa. A continuación, Tchouaméni respondió sobre cómo se encuentra Mbappé, que no ha comenzado nada bien la temporada: «Está muy sonriente, como siempre. No vemos ningún problema. Cada jugador tiene situaciones diferentes en su club, y sabemos qué tipo de jugador es. Ha demostrado que está a un nivel muy alto en los entrenamientos».

El centrocampista del Real Madrid no dudó en salir en defensa del capitán de la selección de Francia, que buscará en este parón poner fin a las críticas, después de un mal inicio con el PSG. Tras toda la polémica sobre su futuro y la exclusión de la gira del equipo en pretemporada, Mbappé aún no se encuentra al 100% y su club lo nota.

Tchouaméni apoya a Mbappé

Los resultados no han comenzado de la mejor manera en el Parque de los Príncipes, lo que inevitablemente lleva a señalar directamente a la estrella del equipo. Pese a sumar ocho goles –tres de ellos de penalti– en lo que llevamos de temporada, está en el foco de las críticas por su aportación en el juego del PSG, al que le está costando mucho arrancar bajo las órdenes de Luis Enrique.

A eso se suman diversas polémicas con la selección francesa y sus supuestas salidas nocturnas, que han hecho que se decida que no saliera a hablar con los medios para evitar cargarle con más presión. Deschamps lo ha explicado y ha sido muy contundente: «Habrá algún gruñón que diga que antes sólo venía el capitán, pero se trata de los intereses de la selección». Ha añadido, además, que lo que necesita Mbappé es «tranquilidad».

En un gran momento

Uno de los grandes responsables del buen arranque de curso del Real Madrid es Aurélien Tchouaméni. El francés está rindiendo a un gran nivel, convirtiéndose en indiscutible para Ancelotti, algo que le costó ser el pasado curso. Ahora, el mediocentro ha mostrado además su polivalencia, siendo reclutado como central ante la urgencia, puesto que ante Osasuna no estaban ni Militao, ni Alaba, ni Nacho, y el resultado no pudo ser mejor.

Ese rendimiento le ha permitido también ser ya un jugador capital para Deschamps con Francia. En este parón ha adquirido aún más galones y, de cara a los importantes compromisos que pueden certificar la presencia de su selección en una Eurocopa en la que serán uno de los equipos favoritos.