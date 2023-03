Sigue la guerra entre Benzema y Deschamps: una nueva versión y un emoticono de un payaso

Sigue la guerra entre Karim Benzema y Didier Deschamps. El seleccionador francés volvió a hablar de la polémica salida del jugador del Real Madrid antes del arranque del Mundial de Qatar. Sus palabras provocaron la reacción del delantero en sus redes sociales, que mostró su indignación con cierta ironía y emoticonos de un payaso.

«Sólo hay una verdad y Karim la sabe bien. Él se incorporó el 14 de noviembre tras un periodo de semi inactividad en su club. Siguió un plan de trabajo individualizado y se pospuso su regreso a los entrenamientos colectivos. No tenía, al igual que Varane, opciones de ser titular en el primer partido contra Australia. Cuando Karim se lesionó, nuestro médico lo llevó a la clínica de Aspetar para hacerle una resonancia magnética. Karim remitió los resultados a un médico de Madrid, que también le dio su opinión. Cuando regresó al hotel, ya era pasada la medianoche. Me reuní con él en su habitación y con nuestro médico, que había venido a darme el informe de la resonancia magnética», comienza diciendo un Deschamps que reconocer que «perdía a un jugador importante» y que estaba «fastidiado».

«El diagnóstico de nuestro médico coincidía con el de Madrid. Me dijo que estaba muerto. En el mejor de los casos, su regreso a los entrenamientos no podría llegar antes del 10 de diciembre. En un comunicado en su red social expresaba su decepción por tener que rendirse, pero justificaba esta elección en su preocupación por pensar en el equipo. Estuvimos juntos durante unos veinte minutos. Cuando le dejo, le digo: ‘Karim, no hay prisa’. Organizas tu vuelta con el delegado. Cuando me despierto, me doy cuenta de que se ha ido. Es su decisión, lo entiendo y lo respeto», añadió el seleccionador sobre la decisión final y la marcha de Benzema.

En la entrevista, publicada por Le Parisien, a Deschamps se le recuerda que Benzema pudo volver a jugar el 15 de diciembre. «Jugó treinta minutos de un partido de entrenamiento. ¿Crees que es comparable a la intensidad de una semifinal de un Mundial? A pesar de su talento y estatus, del que nadie ha dudado nunca, ¿puedes imaginarlo regresando en el último momento? Karim mismo me dijo que no habría estado listo», responde el técnico.

Deschamps también aseguro que volvió a hablar con Benzema después de que se anunciase su renovación como seleccionador nacional. «Tuvimos una larga charla y le pregunté por su disposición a volver. Me confirmó su decisión de poner fin a su carrera internacional. No me preguntes por sus razones. A él le corresponderá decirlas o no», aseguró.

La respuesta de Benzema no se hizo esperar y pocas horas después de la entrevista reaccionó en sus redes sociales publicando algunos extractos de las respuestas y con dos frases:»Pero qué atrevido» y «querido Didier, buenas noches». Lo más destacable es que ambas frases van acompañadas de un emoticono de un payaso.