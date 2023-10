Aurélien Tchouaméni dejó claro en Motilivi que debe ser intocable en el once del Real Madrid. A pesar de la querencia que tiene Carlo Ancelotti a prescindir de sus servicios cuando tiene que meter en el equipo titular a Kroos y Modric, el francés sigue demostrando esta temporada que su presencia en el equipo es, simplemente, fundamental. Un jugador capaz de estar en casi todos los lados, que da equilibrio, que permite a sus compañeros vivir mejor y que, como pasó ante el Girona, también mete goles.

Tchouaméni se estrenó como goleador del Real Madrid ante el Girona en Montilivi 58 partidos después, tal y como le recordó Lucas Vázquez en redes sociales. Kroos puso un centro perfecto que el francés remató al fondo de la red para hacer el segundo tanto de los blancos. Un gol que aportó tranquilidad a los madridistas, que tras 20 minutos de sufrimiento, en un abrir y cerrar de ojos, iban ganando 0-2 en la que era, hasta ese momento, la casa del líder de Primera.

No obstante, ese gol, que le sacó una sonrisa, sólo fue la guinda a su brillante actuación en el terreno de juego. Y es que, Tchouaméni no es el jugador más estético con la pelota entre los pies, pero hace tantas cosas bien dentro del verde que siempre es una garantía. Su poderío físico lo está acompañando de criterio a la hora de crear juego. Dos virtudes que le convierten en un futbolista fundamental dentro del once del Real Madrid.

Tchouaméni fue uno de los grandes triunfadores de la noche gerundense. El Real Madrid ganó 0-3 y recuperó el liderato, pero el francés demostró al mundo que tiene que ser fijo en este equipo. Especialmente en los partidos grandes.

Tchouaméni y su enfado en el derbi

Tchouaméni fue suplente en el derbi contra el Atlético de Madrid y esto no le gustó. Ancelotti puso de inicio a Kroos y Modric, por lo que el damnificado fue el francés, que saltó al campo al inicio de la segunda mitad. No tuvo un mal gesto con el entrenador, pero sí le dolió quedarse en el banquillo en el primer gran duelo de la temporada. Ante el Girona dejó claro que esto no debe ser así, por si Ancelotti tiene la intención de repetir jugada en Nápoles el próximo martes.

«Fue un partido donde tengo que hacer mi trabajo con el equipo. Creo que tenemos una plantilla increíble y todos los jugadores tienen que disfrutar y demostrar su calidad en el campo. Y hoy he intentado hacer lo que sé hacer. Y hoy creo que he hecho un partido bueno, tenemos que seguir así. Vamos a recuperar bien para ir a Nápoles», aseguró tras el duelo.

«Soy un jugador completo. Soy capaz de hacer todo en el campo. Defensivamente y ofensivamente. Intento utilizar mi físico y mi cualidad técnica. Ya está», continuó.

Feliz por su primer gol

«Por fin. Pero creo que este año he intentado más marcar este gol. Y hoy tengo la oportunidad de ayudar a mi equipo con este gol. Estoy contento por el gol y con la victoria», explicó.

Además, relató a la perfección la jugada: «Lo hemos trabajado durante el entrenamiento y hoy estaba seguro que Toni iba a darme un buen balón. Y fue un buen gol. Todos están muy contentos por mí, porque por fin he marcado mi primer gol con el Real Madrid. Es un sueño. Pero tenemos otro partido importante el martes».